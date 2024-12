インパクトのある「元祖そびえたつエビフライ」も復活！ 惜しまれつつ閉店した「神戸ハンバーグウエスト」が再オープン（兵庫・元町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は元町駅の近くに「神戸ハンバーグウエスト」が再オープン! 「神戸ポーク」100%のプレミアムハンバーグが人気を呼んでいます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

神戸元町ハンバーグウエスト(兵庫・元町)

元祖そびえたつエビフライ&ハンバーグ 出典:Iwatabelogさん

2022年7月に惜しまれつつ閉店した西区神出町の「神戸ハンバーグウエスト」が、2024年9月、元町駅から徒歩2分ほどの場所に「神戸元町ハンバーグウエスト」として再オープンしました。もとは2011年から営業していた「カウボーイカレー」が、2019年に「神戸ハンバーグウエスト」としてリニューアルオープンし、ポークやビーフ、ジビエなど素材を活かしたハンバーグが人気を呼んでいました。中でも見た目のインパクトが大きい「元祖そびえたつエビフライ」は話題になり、遠方から足を運ぶ方も多かったそう。現在「カウボーイカレー」は西区神出町で2024年2月に「COWBOY CURRY Jr. 」として「カウボーイカレー」の大ファンだった方が店長として復活させ、連日多くの人が唯一無二のオリジナルカレーを求め訪れています。今回、「神戸ハンバーグウエスト」も再オープンとなり、ファンからは喜びの声が聞かれています。同店で腕を振るう吉永拓真氏は魚メインのお店で働いていましたが、自身のスキル向上と新たな挑戦として店長に就任。元店長BOSSの指導の下、自慢のハンバーグを提供しています。

テキサスをイメージした店内 出典:きったんしょうごさん

新店舗はカントリー調の調度品が置かれ、レトロな雰囲気。落ち着きのある空間には2名用のテーブル5卓と4名用のテーブルが3卓あります。ベビーカーでも入店でき、子連れでも利用しやすいです。

神戸ポークヒレカツ&ハンバーグ 白身魚フライトッピング 写真:お店から

同店では、地元神戸のブランド豚「神戸ポーク」100%のプレミアムハンバーグを提供。エサや飲み水、飼育環境にこだわり、快適な環境で育てられた豚肉は、肉質がやわらかく、コクとうまみがあり、ヘルシーでさっぱりと上品な味わいです。

神戸ポークハンバーグ 写真:お店から

ハンバーグのおすすめの食べ方は、まずはワイン塩で、次にポン酢やデミグラスなど付属のソースで楽しんだ後、卵ダレを溶きほぐしてハンバーグにすき焼きのようにたっぷりからめて味わい、〆はお皿の肉汁と卵ダレをご飯にかけて最強のTKGにするという食べ方だそう。+60円で追い卵もできます。

ハンバーグカレーライス 写真:お店から

ハンバーグメニューは定番のデミグラスソースがおいしい「神戸ポークハンバーグ」1,380円のほか、ポン酢で味わう「和風おろしハンバーグ」1,480円、「Wチーズハンバーグ」1,580円、「たっぷりきのこハンバーグ」1,680円など種類豊富。カレー好きの方にはボリューム満点の「ハンバーグカレーライス」1,700円も用意しています。「白身魚フライ」350円や「ヒレカツ」450円などトッピングもあるので自分好みにアレンジして楽しめます。

元祖そびえたつエビフライ&ハンバーグ 白身魚フライトッピング 写真:お店から

中でも人気のメニューは数量限定の「元祖そびえたつエビフライ&ハンバーグ」2,980円。世界最大級の海老「シータイガー」を使い、サックリ揚げられたエビフライがソフトクリームスタンドに立つ姿は圧巻です。タルタルソースに付けて、海老のうまみとブリブリの食感を楽しんでください。

ランチタイムはご飯と汁椀が付き、ディナータイムは+350円でご飯と汁椀が付けられます。ご飯の大盛りは無料。

同店のある元町は、異国情緒と歴史があり、観光スポットもいっぱい。散策の際には再オープンした「神戸元町ハンバーグウエスト」で、おいしいハンバーグを味わってみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

たっぷりきのこハンバーグ 出典:猫そらクミョンさん

『今回はキノコたっぷりハンバーグにしたのでハンバーグが写ってません

一口食べてわかった ここのハンバーグは普通ではありません 肉をしっかり感じることかわできます 使用する豚肉は市場まで行って検品 厳選されたお肉を使用しているから出せる味です!

いろんな味変もできて楽しい。まずワイン塩を少しつけてハンバーグ本来の味を楽しみます

次に優しい味のデミグラスソースをかけて ハンバーグの味を残すためあえてソースはソフトに仕上げてある時思われます

溶き卵をかけても美味しい そして最後はご飯と共に卵かけご飯も!

赤出汁のお味も抜け目なく美味

聳り立つ海老フライにもトライしてみたいし ヒレカツさえも食べてみたい

再訪絶対アリのお店でした』(猫そらクミョンさん)

元祖そびえたつエビフライ&ハンバーグ 一口カットステーキ、ヒレカツトッピング 出典:kinta198さん

『元祖そびえたつエビフライ&ハンバーグを注文

トッピングで一口カットステーキ、ヒレカツをトッピングしました。

ライスは中サイズでお願いしました!

しばらく待っていると商品が到着

久々に見るエビフライ!いつ見てもすごいですね!

ハンバーグはワイン塩、デミグラス、生卵を付けていただいていきます。

塩で食べても十分に美味しくいただけました!

エビフライはタルタルをたっぷり付けて頂きます

プリプリのエビフライ、食べ応えありました!

一口カットステーキも肉感満載、ヒレカツもとても美味しかったです。

最後は赤出しを飲み干し店を後にしました。

また再訪問しよう!!』(kinta198さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆神戸元町ハンバーグウエスト住所 : 兵庫県神戸市中央区元町通3-12-10TEL : 090-5368-4424

文:佐藤明日香

The post インパクトのある「元祖そびえたつエビフライ」も復活! 惜しまれつつ閉店した「神戸ハンバーグウエスト」が再オープン(兵庫・元町) first appeared on 食べログマガジン.