°æ¾å¾°Ìï¤Î¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ü¥¯¥µ¡¼¤«¡©¡¡ÂÐÀï·Ð¸³¤¢¤ëÁ°ÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ï¡Öµ÷Î¥¤Î±ó¤µ¡×¤ò¼Â´¶
¡¡12·î24Æü¤ËWBA/WBC/IBF/WBOÅý°ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢°æ¾å¾°Ìï¡Ê31ºÐ¡Ë¤ËÄ©¤à¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê26ºÐ¡¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬º¸ÌÜ¤Î¾å¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢»î¹ç¤¬£±¥«·î±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÏÌÜ²¼19ÀïÁ´¾¡£¸KO¤Ç¡¢IBF¤ÈWBO¤Î»ØÌ¾Ä©Àï¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°æ¾å¤È¤Îº¹¤ÏÂç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÌµÇÔ¤Î¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤È²áµî¤Ë·ý¤ò¸ò¤¨¤¿ÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤ë¡£Á°ÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÉÙ»Ü°êºÈ¡Ê26ºÐ¡Ë¤À¡£2022Ç¯£µ·î11Æü¡¢ÉÙ»Ü¤Ï¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÎÊì¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÈô¤Ó¡¢WBO¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
2022Ç¯£µ·î¤Ë¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿ÉÙ»Ü¡£Ãå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä ¡¡photo by Soichi Hayashi Sr.
¡¡ÉÙ»Ü¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥×¥í¤Ç18Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤È¤Î°ìÅÙ¤¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎWBO¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë²¦¼Ô¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¤¿¤¾¡£¾¡¤Æ¤ÐÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£³¤³°¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È½õ¸À¤µ¤ì¡¢¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎËÍ¤Ï¡¢11¾¡£±ÇÔ¤Ç¤·¤¿¡£¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¡¢IBF¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤Î¶õ°Ì·èÄêÀï¤È¤·¤Æ¤âÇ§¤á¤é¤ì¡¢£²ËÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò·ü¤±¤Æ¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÈÀï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡1998Ç¯£··î10Æü¤Ë°ñ¾ë¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÉÙ»Ü¤Ï¡¢¾®³Ø£±Ç¯¤«¤éÃæ³Ø£³Ç¯¤Þ¤Ç¶õ¼êÆ»¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¸Íºù¥ÎËÒ¹â¹»¾ïËÌ¹»¤ËÆþ³Ø¸å¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡££²Ç¯¼¡¤Î£³·î¤ËºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñÂç²ñ¤Ç£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢£±Æü¤Ç¤âÁá¤¯¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤â¤¦¤È¡¢Äê»þÀ©¤Î¹â¹»¤ËÅ¾¹»¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¸Î¶¿¤òÎ¥¤ì¡¢¾åµþ¤·¤¿¡£
¡¡2017Ç¯1·î23Æü¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2021Ç¯10·î20Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¥æ¡¼¥¹¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ò¿©¤Ã¤Æ¡¢¾å¤Ë¹Ô¤¯¡×¡£¤½¤¦¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÍâÇ¯¤Î£µ·î¤Ë¸×»ëâ¾¡¹¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÃÏ¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡Ö¤Û¤Ü»þº¹¤¬¤Ê¤¯¡¢£·ÆüÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËüÁ´¤ÎÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤Î£µ·î¤Ï½©¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¨¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢µ¤²¹¤âÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤Ç¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¤¥ÈÄ´À°¤â¥é¥¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÉáÃÊ¡¢53.52kg°Ê²¼¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÀï¤¦ÉÙ»Ü¤¬¡¢55.34Ô°Ê²¼¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥¦¥§¥¤¤¬¹ª¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²ÝÂê¤È¤·¡¢ÂÇ¤Á½ª¤ï¤ê¤ËÂÎ¤¬Î®¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢½Å¿´¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ËÍ¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÏÂç´Ñ½°¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ê¤¬¾å¤¬¤ë±é½Ð¤Î¤Ê¤«¤Ç²ÖÆ»¤òÊâ¤¡¢¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤Î»î¹ç¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢¤Þ¤À£³»î¹ç¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óµ¤»ý¤Á¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡ØÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¤Ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é³Ú¤·¤â¤¦¡Ù¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬¥À¥¦¥ó¸å¤Ë¸«¤»¤¿¡Ö¤¦¤Þ¤µ¡×¡Û
¡¡¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÉÙ»Ü¤Ï¥ê¥º¥à¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¤Î¼ê¤Ç¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò¤«¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢½øÈ×¤«¤é¼ê¿ô¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¥¸¥ã¥Ö¤ò´éÌÌ¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥Ã¥¯µ¤Ì£¤Ë´éÌÌ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£²¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ï¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤«¤ï¤·¡¢³Ü¤Ëº¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤â¼«Ê¬¤Î¤è¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡Ö¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥ó¥Ä¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¥¸¥ã¥Ö¤È£³¤ÄÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÊÊ¤ò¸«È´¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Âè£³¥é¥¦¥ó¥É¡¢2Ê¬14ÉÃ¡£ÉÙ»Ü¤Îº¸¤òÍá¤Ó¤¿¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬¹ø¤«¤é¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÄÀ¤à¡£ÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿°ìÈ¯¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢ÉÙ»Ü¤ÏÃ¸¡¹¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯ÅÝ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¤³¤Á¤é¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¡ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¶á¤¤¤è¤¦¤Ç±ó¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¤¿¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤ò½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£È¿±þ¤¬¤è¤¯¡¢¶õ´Ö»ÙÇÛÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤â²¼¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ï°Õ³°¤È¥Î¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸þ¤³¤¦¤¬µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¼ê¤ò½Ð¤»¤ÐÅö¤¿¤ëµ÷Î¥¤Ê¤Î¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËÁê¼ê¤Î¥Î¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¡¢¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿......¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ÅÝ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤Èº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¥é¥¦¥ó¥É°Ê³°¤ÏÁ´Éô¡¢¸þ¤³¤¦¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£³Æ²ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ëµ»½Ñ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¥¬¥à¥·¥ã¥é¤Ë¹¶¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸£³Ì¾¤¬£·¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÈºÎÅÀ¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÏÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ú°æ¾åvs¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡©¡Û
¡¡¤½¤Î¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬°æ¾å¾°Ìï¤ËÄ©¤à°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÙ»Ü¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥É¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢º¸¼ê¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¹¥ÀïÅª¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤Í¡£°æ¾åÁª¼ê¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤±¹ç¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤Á¤é¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤«¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢½é²ó¤Î¶î¤±°ú¤¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£Î®¤ì¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£µ·î¤Î°æ¾å¡Ê±¦¡Ëvs¥Í¥ê½ªÎ»¸å¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Êº¸¡Ëphoto by Hiroaki Finito Yamaguchi
¡¡ÂÐÀï¤·¤¿¿Í´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Ä©Àï¼Ô¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°æ¾åÁª¼ê¤Ã¤Æ°Û¼¡¸µ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÏËÍ¤Ç¤âÅÏ¤ê¹ç¤¨¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢°æ¾åÁª¼ê¤ÏÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Î²¦¼Ô¤¬Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤âÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢°æ¾åÁª¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¡¢µ¬³Ê³°¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡£±¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ïµ÷Î¥¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¥ê¡¼¥É¤Îº¹¤·¹ç¤¤¤Ç°æ¾åÁª¼ê¤¬¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ä©Àï¼Ô¤Ï¤É¤ó¤É¤óºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Áá¤±¤ì¤Ð£³²ó¡¢ÃÙ¤¯¤È¤â£µ¥é¥¦¥ó¥É°ÊÆâ¤Ë°æ¾åÁª¼ê¤¬KO¾¡¤Á¤¹¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°æ¾åÁª¼ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ö¥í¡¼¤¬Í¸ú¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ä©Àï¼Ô¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¡ØÁÛÄê¤·¤¿¤è¤ê¤âµ÷Î¥¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î¼Â´¶¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤ËÄÙ¤¹¤«¡¢°æ¾åÁª¼ê¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ÷Î¥¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ç¤â°æ¾åÁª¼ê¤¬¾¡¤Ä¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¤Î»È¤¤Êý¤ËÃí»ë¤·¤Þ¤¹¡£µ÷Î¥¤â°æ¾åÁª¼ê¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¤é¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÏÀï¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°æ¾å¾°Ìï¤Î°µ¾¡¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÙ»Ü¤Ï¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè19Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¾¡¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤ËÅö¤Æ¤µ¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤¬Åö¤Æ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤Þ¤È¤áÊý¤â´ïÍÑ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤è¤ê¤â¡¢Ï¢ÂÇ¤ÇÁê¼ê¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢°æ¾åÁª¼ê¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ì¤Ë¡¢Æ§¤ß¹þ¤ß¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤ÈÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Â®¤¤¡££±ÅÙ¥Ñ¥ó¥Á¤ò¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦°ì²óÆ§¤ß¹þ¤à¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¤¥ó¤ÎÏ¢Â³¤¬Æ¬È´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±È¯¤À¤±¤À¤È¡¢µ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Ï¢Æ°¤·¤¿Æ§¤ß¹þ¤ß¡¢Ï¢ÂÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°æ¾åÁª¼ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¼¡¸µ¡¢ÅÚÉ¶¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤«¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¤Â¸ºß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤Í......¡£¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Ìîµå¤Ê¤é¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÍ£°ìÌµÆó¤ÎÃË¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡
¡¡¥°¥Ã¥É¥Þ¥óÀï¤òÎÈ¤È¤·¡¢º£Ç¯£´·î¤ËÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿ÉÙ»Ü¤À¤¬¡¢Æ±£··î¤Î½éËÉ±ÒÀï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íè¤¿¤ë12·î20Æü¡¢¼«¿È¤âÉüµ¢Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ö¼¡¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«OPBFÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¤«WBO¥¢¥¸¥¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ì²ó¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÉÙ»Ü¤¬²¿ÅÙ¤â¡Ö°Û¼¡¸µ¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡¢28ÀïÁ´¾¡25KO¤Î"¥â¥ó¥¹¥¿¡¼"¤Ï2025Ç¯£±·î24Æü¡¢¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤ÇÇòÀ±¤ò²Ã¤¨¤ë¤«¡£