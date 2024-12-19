¤É¤³¤ËÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡© ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¬¡¼¥ÉÃåÍÑ¤Î¡ÈÄ¶¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ì¡¼¡É¤ËÁûÁ³¡Ö¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡×Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¤â°¢Á³
¡Ö¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ÎMFµÜËÜ±Ñ¼£¤¬Êü¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ì¡¼¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçµ×ÊÝ²Å¿Í»á¤¬°¢Á³¤È¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°Û¼¡¸µ¤ÎÄ¶¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ì¡¼
¡¡12·î16Æü¤Î¡Ø¤ä¤Ù¤Ã¤Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤ä¤Ù¤Ã¤Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥àAWARDS2024¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¥´¡¼¥ë¾Þ¡¢¥Ñ¥¹¾Þ¡¢¼éÈ÷¾Þ¡¢NO.1¥Ç¡¼¥¿¾Þ¡¢¥µ¥Ö¥¤¥Ü¾Þ¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¡¢MVP¤Î7ÉôÌç¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¿·³ã¤ÎµÜËÜ¤¬Êü¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ì¡¼¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡J1ÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ò»ý¤ÄÂçµ×ÊÝ»á¤òÓ¹¤é¤»¤¿¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÀï¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿14Ê¬¡¢¿·³ã¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¤È¡¢MF½©»³Íµµª¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢µÜËÜ¤À¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¹¶¤á¾å¤¬¤ê¡¢ÈØÅÄ¤ÎDF¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥°¥é¥Ã¥µ¤ÈDF¿¢Â¼ÍÎÅÍ¤Î´Ö¤ËÀø¤ê¹þ¤à¡£ÇØÈÖ¹æ8¤Ï¸å¤í¤«¤éÍè¤ë¥Ñ¥¹¤ÎµåÂ¤¬¾¯¤·Ã»¤¤¤³¤È¤ò½Ö»þ¤Ë»¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¡¢¿ÈÂÎ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£Æñ°×ÅÙMAX¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤Îº¸¶ù¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¸«¤¿Âçµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎµÜËÜÁª¼ê¤¬¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤·¤«¤â´é¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ð¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£µÜËÜ¤Ï5·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè11Àá¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤Çº¸´ããÝÄì¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¬¡¼¥É¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂçµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾å¤â²¼¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë°±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ª¼ê¾å¤²¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£Éüµ¢3ÀïÌÜ¤Ç·è¤á¤¿¥´¥é¥Ã¥½¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ËJ2¤Î¤¤¤ï¤FC¤«¤é¿·³ã¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿µÜËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎJ1½é¥´¡¼¥ë¡£8·î¤Î·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ²±¤Ë¤âµÏ¿¤Ë¤â»Ä¤ë¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¤ä¤Ù¤Ã¤Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë