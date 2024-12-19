²ÎÉñ´ìÄ®¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÂçÊª¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¡×ÆüËÜ¿Í¶ÄÅ·¡¡»¨Æ§¤ËÊ¶¤ì¡Ö¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤ó¡×
¥¤¥±¥ë¡¦¥«¥·¡¼¥¸¥ã¥¹»á¤¬¿·½É¤ò»¶ºö
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤¬15Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼«¿È¤Î°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½GK¤Ï¥ª¥Õ»þ´Ö¤Ë¿·½É¤ò»¶ºö¡£ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Þ¤µ¤«µï¤ë¤È»×¤ï¤ó¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¿¤Î¥ä¥Ð¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤Ç¿·½É¤ò»¶ºö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥±¥ë¡¦¥«¥·¡¼¥¸¥ã¥¹»á¡£Ä¹Ç¯¡¢ÂåÉ½¤ä¶¯¹ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿43ºÐ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤òÎý¤êÊâ¤¯»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖLost in translation¡Ä¡×¤Èµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Æ±Ì¾¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ö¥í¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¾ìÌÌ¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤º»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼«Á³¤Ê»Ñ¤Ë¼þ°Ï¤Î´Ñ¸÷µÒ¤âÂçÊª¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤À¤È¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤é¤È¶¦¤Ë2010Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ¤Ê¤É¤òÀ©¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¼é¸î¿À¤Î»Ñ¤ËÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥«¥·¡¼¥¸¥ã¥¹¤¬¿·½ÉÊâ¤¤¤Æ¤¿¤Î¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖÉáÄÌ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥«¥·¡¼¥¸¥ã¥¹¤âÅìµþ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¥«¥·¡¼¥¸¥ã¥¹¤¬¿·½É¤Ëµï¤ë¤È»×¤ï¤ó¤«¤é¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤ó¤À¤í¤¦¤Ê£÷¡×¤Ê¤É¶ÄÅ·¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÀ¼¤¬¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë