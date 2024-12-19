Ê¡²¬Ï«Æ¯¶ÉÄ¹¤¬¿·ÉðÆ»´Û¹©»ö¤ò»ë»¡¡¡¸©Æâ¤Î»àË´Ï«ºÒ»ö¸Î¡¢11·îËö¤Þ¤Ç¤Ë7·ï
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÏ«ºÒ»ö¸Î¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢Ê¡²¬Ï«Æ¯¶É¤ÎÀéÍÕÅÐ»ÖÍº¶ÉÄ¹¤Ï18Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÅì¸ø±à¤Ç¿Ê¤àÊ¡²¬ÉðÆ»´Û¤Î¿·ÃÛ¹©»ö¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÉðÆ»´Û¤ÏÃÏ¾å4³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¤ÎÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤ê¤Î·úÊª¡£2025Ç¯11·î¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ñºà¤¬ÊÂ¤Ö¹©»ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºî¶È½êÄ¹¤ÎÆü·¨Ä¾¿Í¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬¡¢½Åµ¡¤ÎÀû²ó¤ò»ß¤á¤ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿°ÂÁ´ÂÐºö¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÇ¯Æâ¤ÎÌµ»ö¸Î¤òÌÜ»Ø¤·¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ï«Æ¯¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Î·úÀß¶È¤ÎÏ«ºÒ»ö¸Î¤Ï18Ç¯°Ê¹ß¡¢Ìó570¡Á690·ï¤Ç¿ä°Ü¡£Á´¶È¼ï¤ËÀê¤á¤ëÈ¯À¸¤Î³ä¹ç¤¬1³ä¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢»àË´¤Ï3³ä¤Ë¾å¤ë¡£24Ç¯¤Ï11·îËö¤Þ¤Ç¤Ë7·ï¤Î»àË´Ï«ºÒ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£ÀéÍÕ¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¹²¤¿¤À¤·¤¤»þ´ü¤Ç»ö¸Î¤âµ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÆâÅÄ´°¼¤¡Ë