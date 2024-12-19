Ê¡Ã«¤µ¤óÍè¤Æ¡ªÆüËÜ¥Ï¥à·´»Ê¤¬ÃæÆü¡õ·ÄÂçÀèÇÚ¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡ÖÀìÂ°Êá¼ê¡©ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Áá¤¯¤âÀìÂ°Êá¼ê¤ËÌ¾¾è¤ê¡ª¡©ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¡Ê26¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦³ù¥±Ã«¤Î2·³»ÜÀß¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£µåÃÄ¤ÏÃæÆü¤«¤é¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Ê¡Ã«¹À»ÊÅê¼ê¡Ê33¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¤â½é¸ò¾Ä¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÄÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢ÃæÆü»þÂå¤Ë²¿ÅÙ¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢ÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Î²ÃÆþ¤òÂÔË¾¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¿¦¤Ç¤¢¤ëÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ìµ¡²ñÁý¤òÁÀ¤¦Íèµ¨¡¢·´»Ê¤Ï¤Ò¤½¤«¤Ë¡ÖÀìÂ°Êá¼êÏÈ¡×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¡ÊÀìÂ°Êá¼ê¡Ë¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤ÏÊ¡Ã«¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ËÍ¡¢¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£·Ä±þ¤À¤·¡¢ÃæÆü¤À¤·¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¼êË¡¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤ÇÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£µåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæÆü¡¦Ê¡Ã«¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼ç¤Ë»°ÎÝ¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿127»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¼«¿È½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·ÂÇÎ¨¡¦256¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤À¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÁÀ¤¤¡¢·ÀÌó¹¹²þ¤Î¾ì¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊá¼ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Êá¼ê¤ÎÈæÎ¨¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ¿¦ºÆÄ©Àï¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÀìÂ°Êá¼êÏÈ¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£µ¨¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿»³ºê¤ÎÀìÂ°Êá¼ê¤òÉú¸«¤¬Ì³¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Êá¼ê¤ÏÅê¼ê¤È¤ÎÁêÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£Æ±¤¸·ÄÂç½Ð¿È¤Ç¡¢ÃæÆü»þÂå¤«¤éÊ¡Ã«¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿·´»Ê¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤â1·³¤Ç¤âÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿Í¡£¸åÇÚ»×¤¤¤À¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ï¼ã¼ê¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¹þ¤ß¤Ç¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÃÎ¼±¤âÀ¨¤¤¡×¤È·´»Ê¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö·Ä±þÍý¹©³ØÉô¤Ç¸¦µæ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤ËÜÊª¤Î¶µ¼ø¡£¡Ê¶µ¼ø¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¡ËËÌ»³¤Ï½Ú¶µ¼ø¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤È¾Ð¤¤¡¢º£¸å¤Î¸ò¾Ä¤Î¹ÔÊý¤òÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é²ÃÆþ¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÀ¶Æ£¡¡½ÙÂÀ¡Ë