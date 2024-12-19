¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ï¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¡¡¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¤«¤é°ì´Ó¤¹¤ë¹â¤¤É½¸½ÎÏ
¡¡12·î4Æü¡¢¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤¬¼«¿È2ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥ÈEP¡Ø¥Æ¥È¥é¤Ø¥É¥í¥ó¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¹â¤¤É½¸½ÎÏ¤ÇÏÃÂê¤Î¤²¤ó¤¸¤ÖMV¡Ë
¡¡ËÜEP¤Ï¡¢ ¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¼´¤Ë´ð¤Å¤¡È»ÙÇÛ¡É¡¢¡ÈÈ¿¹ü¡É¡¢¡È°¦ÀË¡É¡¢¡ÈÌîË¾¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤ò²Î¤¦1Ëç¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î2¶Ê¡ÖOperation Ego¡×¤È¡ÖÍ·µºÅªÈ¿µÕ¥Î¥¹¥¹¥á¡×¤ÎMV¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î2¶Ê¤ÎMV¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ³²ò¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤ÇÌö¿Ê¤¹¤ë¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡£
¡¡EP¥ê¥êー¥¹Æü¤È¤Ê¤ë12·î4Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜEP¤Î1¶ÊÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È»ÙÇÛ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖOperation Ego¡×¡£¡Ö¥á¥º¥Þ¥é¥¤¥¶ー¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç2024Ç¯ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥«¥íP¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¥µ¥Ä¥¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¡£
¡¡MV¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê°ÛÀ±¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë»ÙÇÛ¤Ç¡ÈÈ¾°ÛÀ±¿Í¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤¬¡£»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤òBPM200¤ÎÄ¶Â®¤Ê²Î¾§¤Ë¾è¤»¡¢¥ê¥Ã¥×¥·ー¥ó¤Ç¤Ï½Ö¤¤ò¤»¤º¤Ë¥«¥á¥é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤É¤³¤«Ìµµ¡¼Á¤Ç¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢´é¤òÏÄ¤Þ¤»È¿¹³Åª¤ÊÌÜ¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢±üÄì¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«²æ¤¬³À´Ö¸«¤¨¡¢»ÙÇÛ¤Ë¹³¤¦¤è¤¦¤Ê°ìËë¤â¡£1¶Ê¤ÎÃæ¤Ç»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¡¢Äñ¹³¤¹¤ë»Ñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬¸«¤ì¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎMV¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é1½µ´Ö¸å¤Î12·î11Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÍ·µºÅªÈ¿µÕ¥Î¥¹¥¹¥á¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¤º¤Ð¤ê¡ÈÈ¿¹ü¡£¡ÖOperation Ego¡×¤È¤ÏÎ¦Â³¤¤ÎMV¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÛÀ±¿Í¤Î»ÙÇÛ¤¬Ê¤¤¤¿Ô¤¯¤·¤¿ÃÏµå¤ÎÃæ¡¢¿È¤òÀø¤á¤ÆÌµÄñ¹³¤Ê¸½¼Â¤Ë¤É¤¦¤Ë¤«Î©¤Á¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥Àー¥¯¥Òー¥íー¤Î¤è¤¦¤Ê7¿Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖOperation Ego¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯Èó¾ï¤Ë¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖOperation Ego¡×¤¬É¬»à¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¼ÀÁö´¶¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÍ·µºÅªÈ¿µÕ¥Î¥¹¥¹¥á¡×¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ï°»ö¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤¬¡¢µÞ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤Ï¤ä¤ë¸ÝÆ°¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ±³Ú¶Ê¤ÎMV¤Ï¡¢¥Àー¥¯¥Òー¥íー¤È¤·¤Æ¡È¤½¤Î»þ¡É¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«³Ú¤·¤½¤¦¤ËÈ÷¤¨¤ë¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÇÃãÌÜ¤Ãµ¤¤Î¤¢¤ë7¿Í¤Î»Ñ¤¬¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÍ·µºÅªÈ¿µÕ¥Î¥¹¥¹¥á¡×¤ÎMV¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤Ï¡¢Æ±EP¤ÎÁÏÂ¤È×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç¤âÃåÍÑ¡£MV¸ø³«¤è¤êÀè¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿Åö½é¤Ï¡¢¤Æ¤Ã¤¤ê¥¯ー¥ë¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢MV¤Ï¥¯ー¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤ï¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤Æ¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢¾Ð´éÂ¿¤á¤Ç¥á¥¬¥Û¥óÊÒ¼ê¤Ë²Î¾§¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¡È¤²¤ó¤¸¤Ö¡É¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ä7¿Í¤Ç¤¤¤ë»þ¤Î³Ú¤·¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë±ÇÁü¤Ë¡£¥¯ー¥ë¤µ¤È¥¥åー¥È¤µ¡¢Î¾Êý¤ò³Ú¤·¤á¤ëMV¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æー¥Þ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤ò¤â¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¡¢¤³¤Î¥°¥ëー¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Îº¬¸»¤Ï¡¢ºòº£¤Î¥°¥ëー¥×¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2019Ç¯¡¢¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ë²þÌ¾¤·¡¢ºÇ½é¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿Åö»þ¤«¤é·òºß¤À¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤Î¡Ò¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ó¤Î²Î»ì¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢¾Ð´é¤Î¤Þ¤Þ¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ðー7¿Í¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¤È¿¿´é¤ä¥¯ー¥ë¤Ê´é¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¿¶¤ê¸þ¤¯É½¾ð¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÒÄÀÌÛ¤Ç¡Ó¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÎÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤Ï¡¢¸«¤¿¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò¤½¤½¤ê¡¢¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤ò¸ò¤¨¤¿Å¯³ØÅª¤Ê¥ïー¥É¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²Î»ì¤Î°ì¸À°ì¸À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¡£¸ÀÍÕ¤È¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤äÉ½¾ð¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Î¾å¤ÇÆÃ¤Ë¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤ÎÍ¿¤¨¤ëÀ¤³¦¤ÏÂ¿À¤³¦²ò¼á¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÉ½¸½¤¹¤ëÀèÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Î¿ô¤À¤±²ò¼á¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤òµöÍÆ¤¹¤ëÍ¾Çò¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á±÷¤¢¤ê¤µ¡Ë