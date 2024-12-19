『日本レコード大賞』出演アーティスト＆歌唱楽曲発表 浜崎あゆみとGLAYの出演も決定
12月30日17時30分よりTBS系にて放送される『第66回 輝く！日本レコード大賞』の出演アーティストと歌唱楽曲が決定。あわせて、「特別賞」を受賞したGLAYと浜崎あゆみの出演が発表された。
【写真】川口春奈、今年も『日本レコード大賞』司会に抜てき 昨年は「もっと笑いなさい」とダメ出しも？
このたび発表されたのは、「特別賞」と「特別国際音楽賞」、「企画賞」、「最優秀歌唱賞」を受賞したアーティストの出演と歌唱曲。
今年デビュー30周年を迎えた「特別賞」受賞のGLAYは、第41回レコード大賞を受賞した「Winter，again」に加えて「口唇」「さよならはやさしく」の3曲を披露。同じく「特別賞」に輝いた浜崎あゆみは、第44回レコード大賞受賞曲の「Voyage」と「Born To Be…」の2曲を歌唱する。
また、TOMORROW X TOGETHERは「ひとつの誓い（We’ll Never Change）」を歌唱。さらに「Bling-Bang-Bang-Born」が「優秀作品賞」を受賞したCreepy NutsはＷ受賞で「オトノケ」も披露することが決まった。
「特別国際音楽賞」を受賞した新しい学校のリーダーズは「Tokyo Calling」を歌唱。新しい学校のリーダーズは今年、世界最大級の音楽フェスとして知られる「コーチェラ」に出演し、大きな反響を呼んだ。
ヨーロッパ最大級の授賞式「2024 MTV Europe Music Awards」にて単独ステージを披露したことに加え、K-POPガールグループで初めて「Best PUSH」を受賞するという歴史的な快挙を成し遂げたLE SSERAFIMは「CRAZY -Japanese ver.-」を歌唱する。
「企画賞」を受賞した松本孝弘は『レコ大』初出演！ 邦楽カバーアルバム「THE HIT PARADE II」の中からLiSAと「六本木心中」を披露。LiSAは「炎」で第62回レコード大賞を受賞しており、『レコ大』では3年ぶりの歌唱となる。
Ayumu ImazuはSNSを中心に国内外で大ヒットとなった「Obsessed」を歌唱。
「最優秀歌唱賞」を受賞したmiletは、日曜劇場『アンチヒーロー』の主題歌「hanataba」を届ける。
『第66回 輝く！日本レコード大賞』は、TBS系にて12月30日17時30分放送。
■各賞受賞者＆受賞曲
【優秀作品賞】（※曲名50音順）
I wonder Da-iCE
幾億光年 Omoinotake
紅の蝶 山内惠介
Supernatural NewJeans
NEW KAWAII FRUITS ZIPPER
Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts
Masterplan BE：FIRST
夢みた果実 純烈
ライラック Mrs. GREEN APPLE
Love seeker JO1
【最優秀歌唱賞】
milet
【新人賞】（※50音順）
ILLIT
梅谷心愛
こっちのけんと
小山雄大
ME：I
【特別賞】（※50音順）
Creepy Nuts
GLAY
tuki.
TOMORROW X TOGETHER
Number_i
浜崎あゆみ
【特別アルバム賞】
「SCIENCE FICTION」 宇多田ヒカル
【特別国際音楽賞】（※50音順）
新しい学校のリーダーズ
LE SSERAFIM
【作曲賞・作詩賞・編曲賞】
作曲賞 所ジョージ（「全てあげよう」 新浜レオン）
作詩賞 コレサワ（「最上級にかわいいの！」 超ときめき・宣伝部）
編曲賞 萩田光雄（「迷宮のマリア」 辰巳ゆうと）
【企画賞】（※作品名50音順）
作品：「Obsessed」 アーティスト：Ayumu Imazu
作品：「THE HIT PARADE II」 アーティスト：松本孝弘
【日本作曲家協会選奨】
五木ひろし
【日本作曲家協会名曲顕彰】
「上を向いて歩こう」
歌手：坂本九 作曲：中村八大 作詩：永六輔
【功労賞】（※50音順）
エルトン永田
松下英二
【特別功労賞】（※50音順）
小澤征爾
キダ・タロー
園まり
谷川俊太郎
仲宗根美樹
中山美穂
西田敏行
真島茂樹
八代亜紀
山北由希夫
【写真】川口春奈、今年も『日本レコード大賞』司会に抜てき 昨年は「もっと笑いなさい」とダメ出しも？
このたび発表されたのは、「特別賞」と「特別国際音楽賞」、「企画賞」、「最優秀歌唱賞」を受賞したアーティストの出演と歌唱曲。
今年デビュー30周年を迎えた「特別賞」受賞のGLAYは、第41回レコード大賞を受賞した「Winter，again」に加えて「口唇」「さよならはやさしく」の3曲を披露。同じく「特別賞」に輝いた浜崎あゆみは、第44回レコード大賞受賞曲の「Voyage」と「Born To Be…」の2曲を歌唱する。
「特別国際音楽賞」を受賞した新しい学校のリーダーズは「Tokyo Calling」を歌唱。新しい学校のリーダーズは今年、世界最大級の音楽フェスとして知られる「コーチェラ」に出演し、大きな反響を呼んだ。
ヨーロッパ最大級の授賞式「2024 MTV Europe Music Awards」にて単独ステージを披露したことに加え、K-POPガールグループで初めて「Best PUSH」を受賞するという歴史的な快挙を成し遂げたLE SSERAFIMは「CRAZY -Japanese ver.-」を歌唱する。
「企画賞」を受賞した松本孝弘は『レコ大』初出演！ 邦楽カバーアルバム「THE HIT PARADE II」の中からLiSAと「六本木心中」を披露。LiSAは「炎」で第62回レコード大賞を受賞しており、『レコ大』では3年ぶりの歌唱となる。
Ayumu ImazuはSNSを中心に国内外で大ヒットとなった「Obsessed」を歌唱。
「最優秀歌唱賞」を受賞したmiletは、日曜劇場『アンチヒーロー』の主題歌「hanataba」を届ける。
『第66回 輝く！日本レコード大賞』は、TBS系にて12月30日17時30分放送。
■各賞受賞者＆受賞曲
【優秀作品賞】（※曲名50音順）
I wonder Da-iCE
幾億光年 Omoinotake
紅の蝶 山内惠介
Supernatural NewJeans
NEW KAWAII FRUITS ZIPPER
Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts
Masterplan BE：FIRST
夢みた果実 純烈
ライラック Mrs. GREEN APPLE
Love seeker JO1
【最優秀歌唱賞】
milet
【新人賞】（※50音順）
ILLIT
梅谷心愛
こっちのけんと
小山雄大
ME：I
【特別賞】（※50音順）
Creepy Nuts
GLAY
tuki.
TOMORROW X TOGETHER
Number_i
浜崎あゆみ
【特別アルバム賞】
「SCIENCE FICTION」 宇多田ヒカル
【特別国際音楽賞】（※50音順）
新しい学校のリーダーズ
LE SSERAFIM
【作曲賞・作詩賞・編曲賞】
作曲賞 所ジョージ（「全てあげよう」 新浜レオン）
作詩賞 コレサワ（「最上級にかわいいの！」 超ときめき・宣伝部）
編曲賞 萩田光雄（「迷宮のマリア」 辰巳ゆうと）
【企画賞】（※作品名50音順）
作品：「Obsessed」 アーティスト：Ayumu Imazu
作品：「THE HIT PARADE II」 アーティスト：松本孝弘
【日本作曲家協会選奨】
五木ひろし
【日本作曲家協会名曲顕彰】
「上を向いて歩こう」
歌手：坂本九 作曲：中村八大 作詩：永六輔
【功労賞】（※50音順）
エルトン永田
松下英二
【特別功労賞】（※50音順）
小澤征爾
キダ・タロー
園まり
谷川俊太郎
仲宗根美樹
中山美穂
西田敏行
真島茂樹
八代亜紀
山北由希夫