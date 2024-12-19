ºå¿À¡¦¾®È¨¡¡¹ÃÈå¥¥ã¥Î¥ó¤«¤¤¤¯¤°¤ë¡¡£ÇÅÝ¤ØÆ®»Ö¡¡Æ±¶¿¡¦ÂçÊ¬¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¡Ö·è¤á¤é¤ì¤¿¤éºÇ¹â¡×
¡¡ºå¿À¡¦¾®È¨ÎµÊ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢°ËÃ°»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ËÃ°¿´¿È¾ã³²ÂÐºö»ÔÌ±º©ÃÌ²ñ¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°»ÔÌ±¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤ËÌî¸ý¤È»²²Ã¤·¤¿¡£Íèµ¨µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤µåÃÄ¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ïµð¿Í¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¡¢¿·²ÃÆþ¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÂÇ¤ÁÊø¤·¡¢¹ÃÈå¤«¤éÅðÎÝ¤ò·è¤á¤Æ£Ç¥¥é¡¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£ÇÅÝ¤Ï²¶¤ËÇ¤¤»¤í¡ª¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡ÖÍèµ¨µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤µåÃÄ¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾®È¨¤Ï¡Öµð¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Öº£Ç¯Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÌñ²ð¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ïµð¿ÍÀï£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦£³£³£³¤È¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤«¤é¤ÏÁ°ÃæÆü¤Î¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬²Ã¤ï¤ë¡£º£µ¨¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£±ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÇØ¾æ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¹â¤¤Ê¬¡¢Æñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö°ìÈÖ¤Ïµå¤¬Â®¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç»ö¡×¤È¹¶Î¬¤ò°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÆÀÅÀ¤ÈÂÇÅÀ¡£ÍèÇ¯¤Ï¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÅÀ¤ËÍí¤ß¤¿¤¤¡×¤Èµð¿ÍÀï¤Ç¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤âÀÀ¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é£Æ£Á°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¹ÃÈå¤ÏÆ±¤¸ÂçÊ¬½Ð¿È¡£¶¯¸ª¤ò»ý¤ÄÆñÅ¨¤À¤¬¡¢¡Ö¹ÃÈå¥¥ã¥Î¥ó¡£·è¤á¤é¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«Ëý¤ÎÂ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿¤¤¡£
¡¡Íè½Õ¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëµåÃÄ£Ï£Â¤ÎÀÖÀ±»á¤«¤é¤ÏÃíÌÜÁª¼ê¤Ë¤âÌ¾Á°¤òµó¤²¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµ»½Ñ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÀÖÀ±¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¶µ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÖÀ±½Î¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¡¢¹ÃÈå¥¥ã¥Î¥ó¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡Êä¶¯¤òÂ³¤±¤ëµð¿Í¤Ë¡¢¡ÖÀïÎÏÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ä¤â¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¤½¤³¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤º¤Ã¤È¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤ÆÅöÁ³¡×¤È¥á¥é¥á¥é¡£¤³¤ÎÆüÃÅ¾å¤Ç¤Ï¡Ö£±£´£³»î¹ç½Ð¤ë¤³¤È¡×¤ÈÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤âÀë¸À¤·¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ½ÉÅ¨¤ò°µÅÝ¤·¡¢Íèµ¨¤ÏÄºÅÀ¤ËÆ³¤¯¡£