µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡¢¹ÃÈåÂóÌé¤ÎÆþÃÄ¤Ç·ã²½¤¹¤ëÀµÊá¼êÁè¤¤¤â¤à¤·¤í¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Æ¥×¥é¥¹¡×
¡¡µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢£Æ£Á²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤«¤é¡Öµ»¡×¤òµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·Îõ¤ÊÀµÊá¼êÁè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡££±£¶Æü¤ËÍ¥¾¡Î¹¹ÔÀè¤ÎÊÆ¥Ï¥ï¥¤¤«¤éµ¢¹ñ¤·¡¢£Çµå¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡£¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤Î°ú¤½Ð¤·¤ËÁý¤ä¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÂç¾ëÂî¤ä¾®ÎÓ¤é¤â¤¤¤ëÃæ¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿£·£²»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¿·¤¿¤Ê¹¥Å¨¼ê¤¬¸½¤ì¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ËÂÐÀï¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤Æ¤â´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê²ÃÆþ¤Ï¡Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Æ¥×¥é¥¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£Â¸ºß´¶¤È¤Ï¡¢Î©¤Á»Ñ¤«¤é¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡¢¶î¤±°ú¤¤Ê¤É¡£¡Ö¡ØÊá¼ê¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢º£ÅÙ¤ÏÆ±Î½¤È¤·¤Æ¡¢¿Ê²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç²£Àî¤é¤Îµå¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢ÌÛ¡¹¤È¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Áê¼ê¤«¤é·ù¤¬¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡£¥ª¥Õ¤Î´ü´Ö¤Ë¡Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤Ç¡Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤ÆÍèÇ¯¤Ïº£Ç¯·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤Èº£µ¨£²³ä£¸Ê¬£·ÎÒ¤À¤Ã¤¿½ÐÎÝÎ¨¸þ¾å¤ä¡¢¹¥µ¡¤ÇÁê¼ê¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Í¥¾¡Î¹¹ÔÃæ¤Ë¤Ï¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Íèµ¨¤Î¼ç¾À©ÇÑ»ß¤òÈ¯É½¤·¡ÖÁ´°÷¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤ÏÊá¼ê¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤è¤ê¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤¿¤é¡×¡£¼«³Ð¤â¶»¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡Å¯¡Ë