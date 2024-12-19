¡Úºå¿À¡Û¾®È¨ÎµÊ¿¤ÏàÅ·Å¨á£Ò¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹²ÃÆþ¤Îµð¿Í¤ò·Ù²ü¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌñ²ð¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×
¡¡ºå¿À¡¦¾®È¨ÎµÊ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢£±£¸Æü¡¢Ìî¸ý¶³Í¤³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ËÃ°¿´¿È¾ã³²ÂÐºö»ÔÌ±º©ÃÌ²ñ¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°»ÔÌ±¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Ë»²²Ã¡£¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤ä¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç»²²Ã¼Ô¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÅ¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÏàÁê¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤íá¤È¤·¤Æ¡¢¾®È¨¤Ï¡Ö»ú¤Î¤¦¤Þ¤µ¤Ç¤¹¡ª¡×¡¢Ìî¸ý¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤ÏÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤È¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤µåÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢Î¾Áª¼ê¤È¤â¤Ë¡Öµð¿Í¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¾®È¨¤Ï¡¢à£Ç·Ù²ü¤ÎÍýÍ³á¤ò¡Öº£Ç¯Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤ÏÃæÆü¤ÎÍÞ¤¨¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£¤â¤Ã¤ÈÌñ²ð¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆàÅ·Å¨á¤Î£Ò¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡£º£µ¨¤Ïºå¿ÀÀï£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£±¼ºÅÀ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£°£°¤È´°Á´¤ËÉõ¤¸¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Íèµ¨¤Ï£ÖÃ¥´Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÂÇÅÝ¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖÇØ¾æ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡££±ÈÖ¤Ïµå¤¬Â®¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾®È¨¡Ë
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£µ¨¤Ïµð¿ÍÀï£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·£³³ä£³Ê¬£³ÎÒ¤È¹¥ÁêÀ¤À¤Ã¤¿¸×¤ÎÇØÈÖ¹æ£³£¸¡£¡ÖÍèÇ¯¤ÏÆÀÅÀ¤âÂÇÅÀ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È¡£ÅÀ¤ËÍí¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£