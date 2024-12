年末恒例の『第66回輝く!日本レコード大賞』の出演アーティスト&歌唱曲が19日、決まった。「特別賞」を受賞したGLAYと浜崎あゆみの出演が決定。今年デビュー30周年を迎えたGLAYは、第41回レコード大賞を受賞した「Winter, again」に加えて「口唇」「さよならはやさしく」の3曲を披露する。浜崎は第44回レコード大賞受賞曲の「Voyage」と「Born To Be…」の2曲を歌唱する。

またTOMORROW X TOGETHERは「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」を歌唱。「Bling-Bang-Bang-Born」が「優秀作品賞」を受賞したCreepy NutsはW受賞で「オトノケ」も披露することが決まった。「特別国際音楽賞」を受賞した新しい学校のリーダーズは「Tokyo Calling」を歌唱。新しい学校のリーダーズは今年、世界最大級の音楽フェスとして知られる「コーチェラ」に出演し、大きな反響を呼んだ。ヨーロッパ最大級の授賞式『2024 MTV Europe Music Awards』にて単独ステージを披露したことに加え、K-POPガールグループで初めて「Best PUSH」を受賞するという歴史的な快挙を成し遂げたLE SSERAFIMは「CRAZY -Japanese ver.-」を歌唱する。「企画賞」を受賞した松本孝弘は『レコ大』初出演。邦楽カバーアルバム『THE HIT PARADE II』の中からLiSAと「六本木心中」を披露する。LiSAは「炎」で第62回レコード大賞を受賞しており、『レコ大』では3年ぶりの歌唱となる。Ayumu ImazuはSNSを中心に国内外で大ヒットとなった「Obsessed」を歌唱。「最優秀歌唱賞」を受賞したmiletは、日曜劇場『アンチヒーロー』の主題歌「hanataba」を届ける。『第66回輝く!日本レコード大賞』は12月30日午後5時半〜10時まで4時間半にわたってTBSで生放送される。【出演アーティスト&歌唱曲一覧】GLAY「Winter, again」「口唇」「さよならはやさしく」浜崎あゆみ「Voyage」「Born To Be…」TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」Creepy Nuts「オトノケ」新しい学校のリーダーズ「Tokyo Calling」LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」松本孝弘&LiSA「六本木心中」Ayumu Imazu「Obsessed」milet「hanataba」■『第66回輝く!日本レコード大賞』各賞受賞者/作品【優秀作品賞】(※曲名50音順)「I wonder」 Da-iCE「幾億光年」Omoinotake「紅の蝶」山内惠介「Supernatural」NewJeans「NEW KAWAII 」FRUITS ZIPPER「Bling-Bang-Bang-Born」Creepy Nuts「Masterplan」BE:FIRST「夢みた果実」純烈「ライラック」Mrs. GREEN APPLE「Love seeker」JO1【最優秀歌唱賞】milet【新人賞】(※50音順)ILLIT梅谷心愛こっちのけんと小山雄大ME:I【特別賞】(※50音順)Creepy NutsGLAYtuki.TOMORROW X TOGETHERNumber_i浜崎あゆみ【特別アルバム賞】「SCIENCE FICTION」 宇多田ヒカル【特別国際音楽賞】新しい学校のリーダーズLE SSERAFIM【作曲賞・作詩賞・編曲賞】作曲賞 所ジョージ(「全てあげよう」 新浜レオン)作詩賞 コレサワ(「最上級にかわいいの!」 超ときめき▽宣伝部)(▽=ハート)編曲賞 萩田光雄(「迷宮のマリア」 辰巳ゆうと)【企画賞】(※作品名50音順)作品:「Obsessed」 アーティスト:Ayumu Imazu作品:「THE HIT PARADEII」 アーティスト:松本孝弘【日本作曲家協会選奨】五木ひろし【日本作曲家協会名曲顕彰】「上を向いて歩こう」歌手:坂本九 作曲:中村八大 作詩:永六輔【功労賞】エルトン永田松下英二【特別功労賞】(※50音順)小澤征爾キダ・タロー園まり谷川俊太郎仲宗根美樹中山美穂西田敏行真島茂樹八代亜紀山北由希夫