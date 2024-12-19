¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡ÛÃæÌî¿Î¾È¤¬¥¨¡¼¥¹µ¡¥²¥Ã¥È¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¡£Í¥¾¡¤·¤ÆÃÆ¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡¡½àÍ¥¿Ê½Ð¥Ð¥È¥ë¡×¤¬£±£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡
¡¡ÃæÌî¿Î¾È¡Ê£²£³¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬£×¥¨¡¼¥¹µ¡¤Î°ì¤Ä£¶£¶¹æ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¥°¥ó¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²ó¤ë¤È»×¤Ã¤Æ»ß¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é½Å¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÁá²á¤®¤ÆÊü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÇÈæ³Ó¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Ú¥é¤ò¸µ¤ËÌá¤·¤Æ¤ß¤ë¡£Á°¸¡¤Ï¥ß¥¹¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òËÜÈÖ¤ÇÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¤ÈÁ°¸¡¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Îà¼ºÇÔá¤òÀ¸¤«¤·¤Æµ¡ÁÇÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£
¡¡£¹·î¤Ë³÷·´¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£²£°£²£µÇ¯Á°´ü¾¡Î¨£¶¡¦£·£¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·ÍèÇ¯£±·î¤«¤é¤Ï£Á£±½é¾º³Ê¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï£Ó£Ç½Ð¾ì¤À¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤ÆÃÆ¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È£²£°£²£µÇ¯¤ÎÈôÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£