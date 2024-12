丸ビル 1F マルキューブ「スーパーマリオのパワーアップイルミネーション」

気付けばもう年の瀬。師走で慌ただしく過ごしてる方もいるかと思うが、そろそろ年末年始に向けて予定を立てるという人も多いはず。

そこで、本稿では年末から年始にかけて遊びに行けるリアルイベントをまとめて紹介。帰省などしてゆっくり過ごす中、ふと出かけたいなぁと思い立った時などの参考にしていただければ幸いだ。

また、これからのクリスマスシーズンや、カウントダウンなど大事な人との思い出を残せるイルミネーションイベントなどもいくつか紹介。さらに「ポケモン」や「スーパーマリオ」といったゲームファンにとっても楽しめそうなものや、アニメ、キャラクターに特化した家族連れでも楽しめるものをピックアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。

MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024~LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO~

開催期間:11月14日~2025年1月13日

開催場所:丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ、丸の内ブリックスクエア 他

開催時間:会場施設の開館時間に準ずる

チケット料金:無料

MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024~LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO~

大手町・丸の内・有楽町(丸の内エリア)にて、「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 ~LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO~」と題し、三菱地所が任天堂の「スーパーマリオ」とコラボした冬のイベントを実施している。

本イベントでは、「スーパーマリオ」シリーズに登場するキャラクターたちが丸ビルを中心に丸の内エリアの各会場を彩るイルミネーションとして登場。メイン会場となる丸ビル1階マルキューブでは、高さ約13mのマリオが叩くハテナブロックから勢いよくアイテムが舞いあがる躍動感のある「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY」オリジナルオブジェ「スーパーマリオのパワーアップイルミネーション」が設置される。

また、夜間には「スーパーマリオ」の音楽と幻想的な光で演出するライティングショーを実施。また、新丸ビルなど他の会場にもピーチやヨッシーなどスーパーマリオのキャラクターたちをテーマにしたオリジナルオブジェも登場する。

□「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 ~LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO~」公式サイト

新丸ビル3F アトリウム 「プリンセスピーチ Showtime! キラメキフォトスポット」

丸の内オアゾ1F OO広場 「ヨッシーたちのカラフルブライトゾーン」

クニギワ(国際ビル)1F 「ブライトホリデー ワープパイプフォトスポット」

さがみ湖イルミリオン「サンエックスキャラクターズイルミネーション」

開催期間:11月16日~2025年5月11日

開催場所:さがみ湖MORI MORI

営業時間:16時~21時

入園料:大人2,000円、小人/シニア1,300円、愛犬1,000円

※料金は時期により異なる

さがみ湖イルミリオン「サンエックスキャラクターズイルミネーション」

「さがみ湖イルミリオン」は、都心から約50分、広大な土地と高低差を生かした光の絶景を満喫できるイルミネーションイベント。今年は「リラックマ」や「すみっコぐらし」などのサンエックスの人気キャラクターが集結する「サンエックスキャラクターズイルミネーション」エリアが登場する。

このエリアでは「リラックマ」、「すみっコぐらし」、「たれぱんだ」、「アフロ犬」、「こげぱん」、「にゃんにゃんにゃんこ」、「センチメンタルサーカス」の7キャラクターと一緒に写真を撮れるイルミネーションスポットが多数設置されるほか、さがみ湖イルミリオンオリジナル「ぶらさげぬいぐるみ」などのコラボグッズやノベルティ付きコラボフードなども用意される。

また、「えびえびEveryday!!」や「ベリーぎゅっとコリラックマ」などの楽曲を使用し、アフロ犬も登場するスペシャルイルミネーションショーも楽しめるなど、夢あふれる空間となっている。

□さがみ湖イルミリオン「サンエックスキャラクターズイルミネーション」のページ

【サンエックスキャラクターズイルミネーション|さがみ湖イルミリオン2024】

「サンエックスキャラクターズイルミネーション」の様子(一部)

リラックマ&たれぱんだのほっとケーキプレート

光るペンライトや、あたたかいブランケットなど、イルミネーション散策にぴったりなコラボグッズが多数登場

さがみ湖イルミリオンオリジナルの「ぶらさげぬいぐるみ」 ※全6種 各1,870円

ディズニー ニューイヤーズ・グリーティング

開催期間:2025年1月1日~1月13日

東京ディズニーランド

開催場所:パレードルート

公演時間:約25分

公演回数:1回

東京ディズニーランドのお正月

東京ディズニーシー

開催場所:メディテレーニアンハーバー

公演時間:約10分

公演回数:2回

東京ディズニーシーのお正月

東京ディズニーリゾートのお正月イベントがランド、シーでそれぞれ開催。ミッキーマウスと仲間たちが華やかな和服姿で新年の挨拶を行なうほか、パークでは門松が設置されたり、2025年の干支である“巳(へび)”にちなんだグッズやだるまをイメージしたグッズ、お正月ならではのメニューや和を感じられるデザートが販売される。

また、期間中はパークチケットやディズニーリゾートラインのフリーきっぷもお正月デザインに。東京ディズニーランドホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ、ディズニーアンバサダーホテルのレストランやラウンジでは、年末年始ならではの華やかなスペシャルメニューやスペシャルドリンクが用意される。

なお、一部グッズは既に販売されているものもある。それぞれの商品の販売期間などは東京ディズニーリゾートの特設ページより確認してほしい。

□「東京ディズニーリゾートのお正月」のページ

新年の幕開けにふさわしい雅やかなミッキーマウスとミニーマウス、今年の干支の巳(へび)やだるまをイメージした華やかなお正月グッズ、そして干支の巳になりきったぬいぐるみやぬいぐるみバッジも登場 販売開始日:2024年12月2日~

きなこムース&ミルクゼリー、スーベニアカップ付き 1,200円 販売開始日:2024年12月26日~

お正月デザインのフリーきっぷ 販売期間:12月26日~2025年1月13日 ※売り切れ次第終了

WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2024

開催期間:11月1日~2025年1月13日

開催場所:ムーミンバレーパーク

開催時間:10時~20時 ※12月31日は10時~17時、2025年1月1日は11時~17時

1デーパスポート料金:大人4,300円、こども(4歳~高校生)1,300円

WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2024

埼玉県飯能市にあるムーミンのテーマパーク「ムーミンバレーパーク」にて、毎年人気の冬のシーズナルイベント「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK」が今年も開催。美しいライトアップと幻想的なオーロラがパーク全体を彩り、舞い降る雪の演出が訪れる人々を特別な冬の世界へと誘う。

今回より新サービスとして、ムーミンバレーパーク内のオブジェや物語に登場するスポットを巡る音声ガイドが導入されており、ムーミンの物語の世界やキャラクターの声を臨場感あふれる形で体験できるようになっている。

明るい昼間の時間帯には、ムーミン谷エリアを中心に雪をモチーフにした装飾や冬の外遊びスポットのほか、この冬から登場する新キャラクターとのグリーティングが展開。日が落ち、夕方からは色とりどりの光がパーク全体を照らすライトアップやプロジェクションマッピング、頭上に広がるオーロラの演出などが加わり、より幻想的な空間へと変わるなど、昼と夜で表情を変えるこの季節ならではの特別な体験を楽しめる。

□WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2024」のページ

【【2024冬】「WINTER WONDERLAND」Official PV(ムーミンバレーパーク/Moominvalley Park)】

【DAY TIME】モランのグリーティングタイム

【DAY TIME】冬の空を飾るバルーンデコレーション「光と雪玉の道」

【NIGHT TIME】ムーミン谷のイルミネーションパレード

【NIGHT TIME】色とりどりの輝きで彩るライトアップと夜空に広がるオーロラの競演

【NIGHT TIME】ニョロニョロが集うインタラクティブなプロジェクションマッピングと幻想的な雪降る演出

【推しの子】THE LAST STAGE in TOKYO DOME CITY

開催期間:12月18日~2025年1月13日

開催場所:東京ドームシティ

【推しの子】THE LAST STAGE in TOKYO DOME CITY

「【推しの子】」のコミックス完結を記念して、特別企画「【推しの子】THE LAST STAGE in TOKYO DOME CITY」が12月18日より開催。「【推しの子】」のキャラクターたちが東京ドームシティをジャック。全アイドルの夢の舞台「東京ドーム」にアイ、アクア、ルビーたちが集結する。

期間中は観覧車「ビッグ・オー」内に「【推しの子】」キャラパネルが登場。「【推しの子】THE LAST STAGE」の特典付きアトラクション3回券&スタンプラリーセットを購入した人限定で特別なゴンドラに乗車することができる。

ほかにも、園内には「【推しの子】」のフォトスポットが設置されたり、「【推しの子】」のタレントたちを喜ばせようと東京ドームシティが本気で開発したケータリングの数々が集合。各ショップではここでしか手に入らないグッズの販売や、「東京ドーム」のすぐ横、クリスタルアベニュー芝生広場にて楽曲連動のイルミネーション演出が行なわれるなど、東京ドームシティ全体が「【推しの子】」一色となる。

□東京ドームシティ「【推しの子】THE LAST STAGE 開催決定!」のページ

【推しの子】THE LAST STAGE コラボグッズ

【推しの子】THE LAST STAGE 楽屋メシFES

B小町「サインはB」スペシャルマンガライブ at クリスタルアベニュー 各日19時より開演(約5分間) 場所:クリスタルアベニュー芝生広場

レゴランド「キッズ・カウントダウン/ハッピーニューイヤー2025」

開催期間:12月28日~2025年1月13日

開催場所:レゴランド・ジャパン

レゴランド「ハッピーニューイヤー2025」

子どもと家族が“世界一早く!?”カウントダウンで新年を迎えるイベント「キッズ・カウントダウン」と、日本のお正月を体験できる「ハッピーニューイヤー2025」が、12月28日から2025年1月13日まで開催される。

「キッズ・カウントダウン」が開催されるのは今年で3回目。レゴランド・ジャパンのキャラクターや従業員が一同に集結し、小さな子どもも楽しめるダンスパフォーマンスや花火(パイロ演出)で会場を盛りあげてくれる。また、「ハッピーニューイヤー 2025」では、こどもたちの“あそびはじめ”として、「日本のお正月」を体験できる「レゴランド de 初詣」が開催。しめ縄が取り付けられた大鳥居をくぐって鈴緒を引くことで、子どもたちの初詣が行なえる。

ほかにも、イベントエリアにて干支のモザイクアートによるフォトスポットが設置されたり、レゴランド・ジャパン・リゾート オリジナル福袋やお正月フードなども用意される。

□レゴランド「キッズ・カウントダウン/ハッピーニューイヤー2025」のページ

キッズ・カウントダウン

レゴランド de 初詣

干支のモザイクアート

ひらかたパーク「CLAMP展 -SELECTION-」

開催期間:10月11日~2025年1月13日

開催場所:ひらかたパーク イベントホール

時間:10時~17時(最終入場 16時30分)

入場券:一般 2,000円、大学生 1,400円、高校生 1,000円、4歳~中学生 700円

ひらかたパーク「CLAMP展 -SELECTION-」

創作集団CLAMPの画業35周年を記念し、国立新美術館で開催された「CLAMP展」の展示物を多くの人にみてほしいという想いから生まれた展覧会「CLAMP展 -SELECTION-」。作品保全という観点から展示原画は複製での展示を基本に、展示内容も会場にあわせて構成し直されている。

ひらかたパークのイベントホールでは10月11日から11月20日までを前期展示、11月22日から2025年1月13日までを後期展示とし、展示内容が一部入れ替わるようになっている。

会場では作品展示のほか、公式グッズを購入できる展覧会特設ショップも用意。また、本展覧会の限定施策として、京阪電車コラボ企画となる特別列車運行&乗車券販売も実施されている。

□ひらかたパーク「CLAMP展 -SELECTION-」のページ

ミニ色紙/阿修羅&さくら 550円

CLAMP展 -SELECTION-開催記念乗車券 価格:大人用 1,550円

開催記念特別列車の内装

ハウステンボス「European Holy Christmas」

開催期間:11月8日~2025年1月6日

開催場所:ハウステンボス

時間:10時~17時(最終入場 16時30分)

1DAYパスポート:大人 7,400円、中人 6,400円、小人 4,800円、未就学児 3,700円、シニア 5,400円

ハウステンボス「European Holy Christmas」

長崎・ハウステンボスでは、クリスマスイベント「European Holy Christmas ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」が2025年1月6日まで開催されている。今冬、アムステルダムシティに新たに誕生した「クリスマススクエア」では、オランダの教会を再現したスタッドハウスを中心に辺り一面クリスマス装飾が施され、そこはまるで本場ヨーロッパのクリスマスかと思うほどのロマンティックな時間を過ごすことができる。

また、アトラクションタウンは一帯が煌びやかな12mの巨大ツリーに囲まれ、ヨーロッパのクリスマスの雰囲気に満ちた「クリスマスマーケット」に変身。3階建てメリーゴーラウンド「スカイカルーセル」や巨大ツリーの周辺ではフォトジェニックなグルメやクリスマスグッズのショッピングはもちろん、カーニバルゲームや全世代が楽しめるステージショーなどがクリスマスムードを盛り上げてくれる。

ほかにも、誰もが口ずさむクリスマスソングを中心に美しい歌声が街中に響き渡るナイトショー「メロディー・オブ・クリスマス」や、光輝く街にロマンティックな花火が打ちあがる「ウィンターナイト花火」も実施。アムステルダム広場のスタッドハウスステージではミッフィーとメラニーのクリスマスグリーティングタイムも開催されるなど、見どころたっぷりのイベントとなっている。

□ハウステンボス「European Holy Christmas」のページ

【【ハウステンボス公式】European Holy Christmas TV-CM 30秒】

新スポット「クリスマススクエア」

ナイトショー「メロディー・オブ・クリスマス」

「ウィンターナイト花火」 開催日:12月21日、22日、24日、25日、28日、29日、30日、2025年1月1日、2日、3日 時間:20時30分~

「ミッフィーとメラニーのクリスマスグリーティングタイム」 開催時間:13時~13時15分

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「NO LIMIT! クリスマス」

開催期間:11月20日~2025年1月5日

開催場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「NO LIMIT! クリスマス」

毎年恒例のUSJのクリスマスイベントが今年も開催。メインストリートの一番奥にそびえる「NO LIMIT! パーティ・ツリー」がゲストの気分を最高潮に盛り上げ、“超熱狂”の冬の一日を体験できる。

USJのクリスマスのシンボルでもある高さ30mの巨大ツリーは今年が見納め。来年からは新しいコンセプトのイベントが企画されているとのことで、このツリーが見られるのは今年が最後のチャンスとなっている。

イベントではパーク内で開催される様々なショーも見どころ。今年は一緒に踊って盛り上がれる「フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ」や、5年ぶりとなる「ホグワーツ・マジカル・ナイト~ウインター・マジック~」も登場する。また、クリスマスの新コスチュームで登場するミニオンたちとのグリーディングや、この時期ならではの限定グッズ、限定メニューも楽しめる。

□ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「NO LIMIT! クリスマス」のページ

【NO LIMIT! クリスマス|USJ】

30m超えの壮大なツリー「NO LIMIT! パーティ・ツリー」

ホグワーツ・マジカル・ナイト ~ウインター・マジック~

クリスマス・ミニオン・ワッフルチキンプレート

ポケモンセンター ハッピーホリデー!

開催期間:11月22日~2025年1月5日

開催場所:ポケモンセンター

ポケモンセンター ハッピーホリデー!

全国のポケモンセンターおよびポケモンセンターオンラインで「ポケモンセンター ハッピーホリデー!」が開催。期間中は全国のポケモンセンター、ポケモンセンターオンラインで買い物をすると、「ポケモンセンター ペーパーギフトタグ」がプレゼントされる。プレゼント袋の口やリボンなどに付けてギフトラッピングの仕上げに使うことができる。

また、ポケモンセンターの内装はホリデーシーズンならではの飾りつけが登場。カラフルなプレゼントボックスを使った特別な装飾など、思わず写真を撮りたくなるようなデコレーションが展開される。

さらに、期間中はポケモンセンターで、ポケモンたちとのグリーティングも開催され、12月25日まではサンタ姿のピカチュウに会えることも。グリーティングは店舗ごとに開催日程や内容が異なるため、各店のスタッフボイスより確認してほしい。

□「ポケモンセンター ハッピーホリデー!」のページ

買い物をして「ポケモンセンター ペーパーギフトタグ」をゲットしよう

季節のデコレーションがポケモンセンター店頭に登場

サンタ姿のピカチュウが遊びにやってくる!? ※12月25日まで

そのほか、ホリデー気分を盛り上げてくれるイベントも開催

