「週刊ヤングジャンプ」3号（12月19日発売）表紙：齊藤なぎさ、櫻井海音（C）桑島智輝／集英社

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【モデルプレス＝2024/12/19】俳優の櫻井海音と齊藤なぎさが、12月19日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）3号の表紙に登場する。

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◆櫻井海音＆齊藤なぎさ「週刊ヤングジャンプ」表紙登場


ドラマシリーズがAmazon Prime Videoにて独占配信中、映画公開目前の『【推しの子】』から、アクア役・櫻井、ルビー役・齊藤が表紙に登場。映画をさらに楽しむための特別インタビューも掲載される。

なお、今号の巻頭グラビアは楡井希実、センターグラビアは菜那セシル、巻末グラビアは鎌房祐衣（透色ドロップ）が務める。（modelpress編集部）

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