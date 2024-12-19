櫻井海音＆齊藤なぎさ【推しの子】ペアで「週刊ヤングジャンプ」表紙登場
【モデルプレス＝2024/12/19】俳優の櫻井海音と齊藤なぎさが、12月19日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）3号の表紙に登場する。
【写真】齊藤なぎさ・原菜乃華・あの“B小町”可愛すぎるMV
ドラマシリーズがAmazon Prime Videoにて独占配信中、映画公開目前の『【推しの子】』から、アクア役・櫻井、ルビー役・齊藤が表紙に登場。映画をさらに楽しむための特別インタビューも掲載される。
なお、今号の巻頭グラビアは楡井希実、センターグラビアは菜那セシル、巻末グラビアは鎌房祐衣（透色ドロップ）が務める。（modelpress編集部）
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◆櫻井海音＆齊藤なぎさ「週刊ヤングジャンプ」表紙登場
ドラマシリーズがAmazon Prime Videoにて独占配信中、映画公開目前の『【推しの子】』から、アクア役・櫻井、ルビー役・齊藤が表紙に登場。映画をさらに楽しむための特別インタビューも掲載される。
なお、今号の巻頭グラビアは楡井希実、センターグラビアは菜那セシル、巻末グラビアは鎌房祐衣（透色ドロップ）が務める。（modelpress編集部）
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