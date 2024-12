【恋の焦点】著者:原川ユキ講談社

地味な見た目のOL、山際総子は、会社で斜め前の席に座る杉田さんに密かに想いを寄せている。ある日、杉田さんと2人でランチに行くことに。そこで、彼女の好きな同僚の男性の話を聞くこととなる。

本作「恋の焦点」は、「モーニング月例賞」9月期奨励賞を受賞した原川ユキ氏の短編作品。11月21日より「コミックDAYS」にて配信されている。

コミュ障で、あまり感情を表に出さない主人公、総子と、表情豊かで、いつも笑顔の杉田さん。対照的だけれど、どちらも魅力的なキャラクターだ。洒落っ気のある2人の会話も楽しめる。

聡子は、杉田さんのことが気になって、ついつい彼女へ視線を送る。これまでの恋愛で、1度も自分の想いを伝えられずにいた総子だったが、思いも寄らないことで、杉田さんへ自分の気持ちが伝わってしまう。聡子と杉田さん、2人の関係はどうなっていくのか。相手を想う主人公の行動や表情など、切なくも、心温まる作品となっている。

【あらすじ】

