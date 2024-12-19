¡Ö¥¢¥µ¥ë¥È¡¦¥¢¥Ç¥£¥¯¥È xR¡×Âè1½¸ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¥ê¥È¥ë¥¢ー¥â¥êー¡õ¥¢ー¥à¥º¥Þ¥¬¥¸¥ó¡õ·î´©¥µ¥ó¥ÇーGX¹çÆ±¤Ç¡ÖÉðÁõJK¥³¥é¥Ü¡×¤â³«ºÅÃæ
²Á³Ê¡§770±ß
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¥¹¥º¥Í£ÃÎ»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥¢¥µ¥ë¥È¡¦¥¢¥Ç¥£¥¯¥È xR¡×Âè1½¸¤ò12·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï770±ß¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÍ»¹ç¸½¼Â·¿FPS¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¡Ö¥¢¥µ¥ë¥È¡¦¥¢¥Ç¥£¥¯¥È¡×¤ÎÃæ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¤Þ¤Þ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¡¦Ã«±ººÌ²»¤¬3¿Í¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤½¤Î¥²ー¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡ß¥ß¥ê¥¿¥êー¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡Âè1½¸¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥È¥ßー¥Æ¥Ã¥¯¤Î1/12 ½Æ´ï²Ð´ï¥×¥é¥¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡Ö¥ê¥È¥ë¥¢ー¥â¥êー¡×¡¢¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥È¥¤¥¬¥ó¤È¥ß¥ê¥¿¥êー¤ÎÁí¹ç¾ðÊó»ï¡Ö·î´©¥¢ー¥à¥º¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¾®³Ø´Û¤Î¡Ö·î´©¥µ¥ó¥ÇーGX¡×¤Ë¤è¤ë¡ÖÉðÁõJK¥³¥é¥Ü¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÉðÁõJK¥³¥é¥Ü¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·î´©¥¢ー¥à¥º¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ç¤Ï11¡¢12·îÈ¯Çä¹æ¤Î2¥«·îÏ¢Â³¤Ç¡¢ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥ê¥È¥ë¥¢ー¥â¥êー - Armed Smile -¡×¤ò·ÇºÜ¡£12·îÈ¯Çä¹æ¤Ë¤Ï¥¹¥º¥Í£ÃÎ»á¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Î²ÆÌÜ¹¸Äª»á¡¢¡Ö¥ê¥È¥ë¥¢ー¥â¥êー¡×³«È¯Ã´Åö¤ÎºÇ¾å²íÇî»á¤Î3Ì¾¤Ë¤è¤ë¡ÖÉðÁõ JK ¡ß½Æ´ï¥ß¥ê¥¿¥êーºÂÃÌ²ñ¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖArms MAGAZINE WEB¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁ°ÊÔ¤¬¸ø³«Ãæ¡¢1·î9Æü¤Ë¸åÊÔµÚ¤ÓºÂÃÌ²ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥ó¥ÇーGX1·î¹æ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥º¥»á¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ö1/12 ½Æ´ï²Ð´ï¥×¥é¥¥Ã¥È¡Ø¥ê¥È¥ë¥¢ー¥â¥êー¡Ù¡×¤ä¿§»æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¥¢¥µ¥ë¥È¡¦¥¢¥Ç¥£¥¯¥È xR¡Û
¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¡Ö¥¢¥µ¥ë¥È¡¦¥¢¥Ç¥£¥¯¥È xR¡×Log File. 1¤Î¥Úー¥¸¡Ú¥ê¥È¥ë¥¢ー¥â¥êー - Armed Smile -¡Û
Arms MAGAZINE WEB¡Ö¥ê¥È¥ë¥¢ー¥â¥êー - Armed Smile -¡×Á°ÊÔ¤Î¥Úー¥¸¡Ú¥¢¥µ¥ë¥È¡¦¥¢¥Ç¥£¥¯¥È xR¡Û
ÁõÅ¶¡ª½÷»Ò¹âÀ¸¡ß¥ß¥ê¥¿¥êー¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª
Í»¹ç¸½¼Â·¿FPS¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¡Ö¥¢¥µ¥ë¥È¡¦¥¢¥Ç¥£¥¯¥È¡×¤ÎÃæ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¤Þ¤Þ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¡¦Ã«±ººÌ²»¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÃç´Ö¤È¤½¤Î¥²ー¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬¡¢Â¾¤Î3¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÈë¤á¤¿»×ÏÇ¤¬¤¢¤ê¡¢¾Ã¤¨¤¿ÀèÇÚ¤Ë¤âÆæ¤á¤¤¤¿°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä
(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.