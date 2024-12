12月19日 発売価格:770円

小学館は、スズキ唯知氏によるマンガ「アサルト・アディクト xR」第1集を12月19日に発売する。価格は770円。

本作は融合現実型FPSオンラインゲーム「アサルト・アディクト」の中にログインしたまま消えてしまった憧れの先輩を救うため、女子高生・谷浦彩音が3人の仲間たちとそのゲームに参加する女子高生×ミリタリー・アクション。

第1集の発売を記念して、トミーテックの1/12 銃器火器プラキットシリーズ「リトルアーモリー」、ホビージャパンのトイガンとミリタリーの総合情報誌「月刊アームズマガジン」、そして小学館の「月刊サンデーGX」による「武装JKコラボ」が開催される。

「武装JKコラボ」において、「月刊アームズマガジン」では11、12月発売号の2カ月連続で、読み切りマンガ「リトルアーモリー - Armed Smile -」を掲載。12月発売号にはスズキ唯知氏、編集者の夏目晃暢氏、「リトルアーモリー」開発担当の最上雅博氏の3名による「武装 JK ×銃器ミリタリー座談会」が掲載されている。なお、「Arms MAGAZINE WEB」においても前編が公開中、1月9日に後編及び座談会が公開される予定となっている。

また、12月19日に発売される「サンデーGX1月号」では、スズキ氏の直筆サイン入り「1/12 銃器火器プラキット『リトルアーモリー』」や色紙のプレゼント企画も実施される。

【アサルト・アディクト xR】

【リトルアーモリー - Armed Smile -】

【アサルト・アディクト xR】

装填!女子高生×ミリタリー・アクション!

