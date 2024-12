来年4月に5年半ぶりのアメリカ単独公演を開催する5人組ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREY(ディル・アン・グレイ)の追加公演が、18日、発表された。

DIR EN GREYは来年4月8、9日にロサンゼルスでライブツアー「DIR EN GREY TOUR25 WHO IS THIS HELL FOR?[mode of VULGAR & Withering to death.]」を開催するが、同公演の完売を受けて、同11日にアナハイムのHOUSE of Bles Anaheimで追加公演[mode of VULGAR]を行う。

03年発売の4枚目のアルバム「VULGAR」の楽曲と最新のDIR EN GREYの楽曲が混じり合うコンセプトになる予定だ。