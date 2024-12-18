ÎëÌÚ½¡ÃË»á¡¡¸µ²£¹Ë¡¦ËÌ¤ÎÉÙ»Î¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡Öà¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤á¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¤Ï£±£¸Æü¡¢¼«¿È¤¬¼çºË¤¹¤ë¡ÖÅìµþÂçÃÏ½Î¡×¤ò¹ñ²ñÆâ¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¤À¤Ã¤¿ËÌ¤ÎÉÙ»Î¾¡¾¼¡ÊËÜÌ¾¡¦ÃÝÂô¾¡¾¼¡Ë¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡£Î£È£Ë¤ÎÁêËÐ²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëËÌ¤ÎÉÙ»Î¤µ¤ó¡£½¡ÃË»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤ÎÈ¬³ÑÉô²°¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖËÌ¤ÎÉÙ»Î¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ö²ñ¡×¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÖËÌ¤ÎÉÙ»Î¤µ¤ó¤Ï¼«Í³ËÛÊü¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ¥½¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áþ¤á¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¤·¤¿¡£ÁêËÐ³¦¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤à¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤á¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÌ¤ÎÉÙ»Î¤µ¤ó¤ÎÄï»Ò¤Ï½¡ÃË»á¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¸½ºß¤ÎÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¡¦È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ËÌ¾¡³¤¡Ë¤À¡£
¡ÖËÌ¤ÎÉÙ»Î¤µ¤ó¤¬¡ÊÁêËÐ³¦¤Ë¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢È¬³ÑÍý»öÄ¹¡£¡Ø¡ÊËÌ³¤Æ»¡ËÂÓ¹¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤»¤Æ¤ä¤ë¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ìÅìµþ¤ËÍè¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÅìµþ¤ÇÃæ³Ø¤ò½Ð¤ÆÁêËÐ³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤È¤ÏÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅØÎÏ¤Ë¾¡¤ëÅ·ºÍ¤Ê¤·¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌÀÆü¤¬¤¢¤ë¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¾ÚÌÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¡ÃË»á¤Ïà»ÕÄï¥¨¥Ô¥½¡¼¥Éá¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡³Ñ³¦¤ÎÏÃÂê¤«¤éÀ¯³¦¤ÎÏÃÂê¤Ø°Ü¤ë¤È½¡ÃË»á¤Ï¡Ö´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¤¤¤»×¤¤¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£
¡Ö»ä¤Ïº£¤ÎÀ¯¼£²È¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ¯¤«¤Ê¤¤À¯¼£²È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®Áªµó¶è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡££±¿Í¤òÁª¤ÖÀï¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡ÊÅöÁª¤¹¤ë¤È¡ËÅÂ¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÀ¯¼£²È¤ò¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»²²Ã¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£