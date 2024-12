漫画【推しの子】の最終16巻が12月18日(水)に発売された。「週刊ヤングジャンプ」で約5年の連載期間を経て、今年11月に連載が完結した同作は、物語のクライマックスとなる153話から最終166話までが収録され、真相が明らかになる描き下ろしエピソードも24ページ分収録されている。そんな本作の完結を記念して、12月18日(水)から2025年1月13日(月/祝)までの期間、東京・水道橋にある東京ドームシティでジャック企画「【推しの子】THE LAST STAGE in TOKYO DOME CITY」が開催中だ。(本記事は『【推しの子】』最終巻までのネタバレを含みます。未読の方はご注意ください)。

■B小町の“ライブ風”特別映像も上映開催中の「【推しの子】THE LAST STAGE in TOKYO DOME CITY」は、最終巻の発売を記念して、「推してくれたから、たどり着けた。」というキーメッセージのもと、後楽園ホールビル、クリスタルアベニュー芝生広場、東京ドームシティ アトラクションズ、東京ドームシティ全域が『【推しの子】』の世界観で彩られるジャック企画。後楽園ホールビルの壁面には、巨大なスペシャルビジュアルが登場。キーメッセージとともに星野ルビーの姿が描かれており、彼女の横には、『【推しの子】』のストーリーの聖地でもある東京ドームがある。まるでルビーが所属するアイドルグループ、B小町がまさに今、東京ドームに居るような気にさせてくれるビジュアルには思わず胸が熱くなった。また、クリスタルアベニュー芝生広場のデジタルサイネージでは、キャラクターたちの名セリフなどが飛び交うスペシャルムービーが上映。19時00分からは、B小町の楽曲「サインはB」を使用したライブ風の特別映像の上映も実施される。初日であり最終巻が発売された本日は、広場に多くのファンが集っており、ライブ映像に合わせて歓声をあげたり、サイリウムを振ったりと、思い思いに“ライブ”を楽しんでいた。■劇中作品のポスターが掲出さらに、ファン必見の企画として「スタンプラリー」も用意。東京ドームシティ内に、作品に登場した『今日は甘口で』『東京ブレイド』『深掘れワンチャン!!』といったドラマやバラエティー、B小町のライブ、そして映画『15年の嘘』などの宣伝ポスターが掲出されている。イベントのキービジュアルを使用した特製の台紙にスタンプを押すと、キャラクターたちが色づく特別仕様となっている。また、「【推しの子】THE LAST STAGE 楽屋メシFES」にも注目。タレントたちを喜ばせるべく、東京ドームシティが本気で開発したケータリングメニュー「一番星サラダ」(アイ)や「超新星のドーナッツセット」(ルビー)、「ピーマンたっぷりピザクレープ」(有馬かな)など、13店舗で20種類ものコラボメニューが販売。対象メニュー1品注文するごとに、そのメニューとコラボしたキャラクターのチェキ風「クリアカード(全6種)」が1枚ゲット可能だ。このほかにも、本コラボ限定のグッズ販売や観覧車「ビッグ・オー」の一部のゴンドラが『【推しの子】』仕様になるなど、さまざまな企画が盛りだくさん。劇中作品のポスターの展示や聖地でのライブ映像の上映など、まるで劇中とリンクしたかのような、夢のような空間が広がるイベントとなっている。なお、12月23日(月)には、「【推しの子】コミックス完結記念ムービー『夢の舞台へ』」のプレミア公開も実施予定。伝説のアイドル、アイの背中を追いかけながら、アクアや仲間たちとともにアイドルとして夢の舞台を目指すルビーの姿を描いた映像となっており、「週刊ヤングジャンプ」の公式YouTubeチャンネル「ヤンジャン漫画TV【集英社ヤングジャンプ公式】」で公開されるほか、東京ドームシティ内のデジタルサイネージでも2025年1月11日(土)13時00分より1回限りの放映が実施される。