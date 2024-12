関西の食通ライター中井シノブに聞いた、2024年のナンバーワン！ 京都の町屋を改装したパリさながらの店で楽しめる「焼き鳥」とは？

食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。関西の食通ライターの中井シノブさんをうならせた「焼き鳥」とは?

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、関西の食通ライターの中井シノブさんにお答えいただきます。

教えてくれる人

中井シノブ

京都在住ライター。京都を中心に関西の飲食店を取材紹介する。取材店は1.5万軒以上。趣味は外飯、外酒、猫とまったり。「あまから手帖」でコラム記事を連載中。

2024年のベストレストラン

Q. 2024年、最も印象に残った店の一品を教えてください

A. 「炭火ビストロ Nattsun」の「焼きとりアンサンブル」です

「焼きとりアンサンブル」1,760円 撮影:高嶋克郎



パリ感満載のおしゃれなお店で、炭焼き料理など丁寧に調理された料理を味わえます。朝から夕方までの営業で、朝食、ランチ、昼飲みなど自由度の高い使い方ができるのもうれしい店です。年に一度はフランスを訪れる店主池口さんのワインセレクトも秀逸で、豊かで幸せな時間を過ごせます。

京町家を改装したパリのような外観 撮影:高嶋克郎

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「eperon」の「野菜のツマミ盛り合わせ」1,000円です

写真:お店から

<店舗情報>◆炭火ビストロ Nattsun住所 : 京都府京都市下京区五条通高倉上ル亀屋町172 湯浅会館TEL : 090-1023-6535



上質なナチュラルワインをいただけるお店で、そのワインにすっと寄り添う優しい味わいの野菜のおつまみがおすすめです。内容は日によって変わりますが、レンコンのマリネだったり、いんげん豆のからしマヨネーズ和えだったり。お料理の味わいもキレイだから、心身が整います。

<店舗情報>◆eperon住所 : 京都府京都市左京区川端通孫橋町18-4TEL : 075-600-9200

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:中井シノブ、食べログマガジン編集部

