ネットマーブルの新作タイトル『Game of Thrones: Kingsroad』の最新トレーラーが公開となった。同作は海外ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」シリーズを題材にしたスマートフォン向けアクションアドベンチャーRPGだ。

[Game of Thrones: Kingsroad] Official Trailer:

https://youtu.be/zeyBwI8D9YU



シーズン4の世界を舞台とするアクションアドベンチャーRPG『Game of Thrones: Kingsroad』

『Game of Thrones: Kingsroad』は、「ゲーム・オブ・スローンズ」シーズン4の世界を舞台とするアクションアドベンチャーRPG。プレイヤーは「傭兵(Sellsword)」、「騎士(Knight)」、「暗殺者(Assassin)」の3つのクラスから1つを選択。シリーズの舞台・ウェスタロス大陸に最初の一歩を踏み出すこととなる。

プレイヤーの使命は、自らの名を歴史に刻むこと。そんなプレイヤーを待ち受けるのは、ウェスタロスを取り巻く政治的な権力争いや、「壁」の向こう側に潜む脅威。さらに、より大きな問題にも巻き込まれていく。

任務を達成するために重要なのは、各クラス独自の戦闘スタイルを極めること。「王の道(Kingsroad)」は困難な旅路となるが、その先には計り知れない報酬が待っているという。

同作は2025年に北米、ヨーロッパなどの地域で正式リリース予定。日本を含むアジア地域のリリース時期は来年に発表予定とのこと。それまでは、公式Facebookや公式X、YouTube公式チャンネルなどをチェックしておこう。

『Game of Thrones: Kingsroad』公式Facebook:

https://www.facebook.com/GoTKingsroad

『Game of Thrones: Kingsroad』公式X:

https://x.com/GoTKingsroad

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)