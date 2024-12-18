¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÃª¶¶¹°»ê¤¬£Å£Ö£É£Ì¤È¤Î¥é¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯Àï¤Ø¿´¶·ãÇò¡¡¡Öº£ËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤Ç¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö£Ò£ï£á£ä¡¡£ô£ï¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Ä£Ï£Í£Å¡×¤¬£±£¸Æü¤Î½êÂôÂç²ñ¤Ç³«Ëë¡£ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç£Å£Ö£É£Ì¤È¤Î¥é¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤àÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¡¢à¿ÍÀ¸½é¤Î´¶¾ðá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤ÇÌðÌîÄÌ¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î£Å£Ö£É£Ì¡õ£Ó£È£Ï¡õ¶â´ÝµÁ¿®¡õ¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤È£¸¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç·ãÆÍ¡£³«»Ï¤Î¥´¥ó¥°¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¤ª³ô¤òÃ¥¤¦´ñ½±¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤âÉé¤±¤¸¤È°¤ÎÏ¢·¸¤Ç¥ï¥È¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¡¢¶ú»É¤·¹¶·â¤ÎÏ¢È¯¤«¤éÅì¶¿¤¬µÞ½ê¹¶·â¤ò¸«Éñ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¡Ê¥ï¥¤¥ä¡¼¥Á¥ç¡¼¥¯¹¶·â¡Ë¤ÏÌðÌî¤¬¥«¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÃª¶¶¤¬£Å£Ö£É£Ì¤ò¾ì³°¤ØÇÓ½ü¤·¡¢¥ï¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤Ï¥ï¥È¤¬Åì¶¿¤È¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¹çÀï¤«¤é¥Ù¥ó¥À¥Ð¡¼¥ë¡ÊÊÑ·¿¥Í¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡Ë¤ËÊá¤é¤¨¡¢¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤Ó½Å¤Ê¤ë°¹Ô¡¢¤½¤·¤ÆÄ©È¯¤Ë´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿Ãª¶¶¤ÎÍ×µá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±Àï¤Ï¥é¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯Àï¤ËÊÑ¹¹¡£¤µ¤é¤ËÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï£²£°£²£¶Ç¯£±·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë°úÂà¤òÁ°ÅÝ¤·¤Æ¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä·è°Õ¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãª¶¶¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Í¡¢Â¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¡¢´¶¾ð¤È¤¤¤¦¤Î¤òËÜÅö¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬²æËý¤¹¤ì¤Ð¤³¤Î¾ì¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤ï¤È»×¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤ò¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¡¢²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¤Î¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¡£¤±¤É¡¢º£ËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤Ç¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÃ¯¤«¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÅÝ¤·¤Æ¡¢È¿¾Ê¤µ¤»¤Æ¡ØËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¢ÆóÅÙ¤È¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤»¤¿¤¤¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÜ¤ê¤ò²òÊü¤·¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¡¢¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¥¥ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤òËÍ¤ÎÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëÉôÊ¬¡¢°ú¤½Ð¤·¤À¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢²¶¤Ï¥ì¥¹¥é¡¼¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¤Æ¹µ¼¼¤Ø¾Ã¤¨¤¿¥¨¡¼¥¹¡£°äº¨±²´¬¤¯¥É¡¼¥à·èÀï¤Ï¡¢ÉÔ²º¤Êµ¤ÇÛ¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£