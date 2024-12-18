Hakubi、全国ツアー追加公演決定。京都公演ゲストにThe Novembers・小林祐介出演も
Hakubiが、現在開催中の全国ツアー＜Hakubi Tour 2024 “underwater”＞の追加公演を発表した。
本ツアーは、メンバー脱退を経て、9月より新体制となったHakubiは、サポートギターとドラムを迎え、4人編成で挑む初のツアーとなっている。その追加公演＜Hakubi Tour 2024 “underwater: Deeper”＞は、2025年1月29日に下北沢ADRIFTにて開催予定だ。追加公演のチケットは、12月17日21時よりオフィシャルメンバーシップ先行受付が開始している。
ライブ情報
2025年1月29日（水）東京・下北沢ADRIFT
OPEN 19:00 / START 19:30
［チケット］
整理番号付き自由 4,000円（税込／ドリンク代別）
▶︎オフィシャルメンバーシップ先行
12月18日（水）21:00〜12月23日（月）23:59まで
https://hakubi-fc.jp/news/detail/a0TVvNVZTAHq2o2LFwuJ
▶︎オフィシャル先行受付
12月27日（金）12:00〜2025年1月5日（日）23:59まで
https://w.pia.jp/t/hakubi-underwater/
◆＜Hakubi Tour 2024 “underwater”＞
2024年
10月4日（金）東京・渋谷WWW ※終了
※終了10月20日（日）宮城・仙台enn 2nd ※終了
10月27日（日）愛知・名古屋ElectricLadyLand ※終了
11月10日（日）石川・⾦沢vanvanV4 ※終了
11月17日（日）大分SPOT w/ クレナズム ※終了
11月23日（土）北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION w/ UMEIRO ※終了
11月30日（土）神奈川・横浜F.A.D ※終了
12月1日（日）長野・松本LIVEHOUSE ALECX ※終了
12月11日（水）大阪・⼼斎橋BRONZE w/ TETORA ※終了
12月12日（木）岡⼭CRAZYMAMA 2ndRoom ※終了
12月14日（土）福岡LIVE HOUSE OPʼs ※終了
2025年
1月10日（金）香川・⾼松DIME w/ さよならポエジー
1月11日（土）京都KYOTO MUSE w/ 小林祐介 (The Novembers / THE SPELLBOUND)
1月17日（金）千葉LOOK
［チケット］
整理番号付き自由 4,000円 (税込／ドリンク代別)
https://w.pia.jp/t/hakubi-underwater/
リリース情報
2024年11月6日（水）配信リリース
配信URL（LinkFire）：https://lnk.to/hakubi_crawl
関連リンク
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