ライブ情報



◆＜Hakubi Tour 2024 “underwater:Depper”＞2025年1月29日（水）東京・下北沢ADRIFTOPEN 19:00 / START 19:30［チケット］整理番号付き自由 4,000円（税込／ドリンク代別）▶︎オフィシャルメンバーシップ先行12月18日（水）21:00〜12月23日（月）23:59までhttps://hakubi-fc.jp/news/detail/a0TVvNVZTAHq2o2LFwuJ▶︎オフィシャル先行受付12月27日（金）12:00〜2025年1月5日（日）23:59までhttps://w.pia.jp/t/hakubi-underwater/◆＜Hakubi Tour 2024 “underwater”＞2024年10月4日（金）東京・渋谷WWW ※終了※終了10月20日（日）宮城・仙台enn 2nd ※終了10月27日（日）愛知・名古屋ElectricLadyLand ※終了11月10日（日）石川・⾦沢vanvanV4 ※終了11月17日（日）大分SPOT w/ クレナズム ※終了11月23日（土）北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION w/ UMEIRO ※終了11月30日（土）神奈川・横浜F.A.D ※終了12月1日（日）長野・松本LIVEHOUSE ALECX ※終了12月11日（水）大阪・⼼斎橋BRONZE w/ TETORA ※終了12月12日（木）岡⼭CRAZYMAMA 2ndRoom ※終了12月14日（土）福岡LIVE HOUSE OPʼs ※終了2025年1月10日（金）香川・⾼松DIME w/ さよならポエジー1月11日（土）京都KYOTO MUSE w/ 小林祐介 (The Novembers / THE SPELLBOUND)1月17日（金）千葉LOOK［チケット］整理番号付き自由 4,000円 (税込／ドリンク代別)https://w.pia.jp/t/hakubi-underwater/