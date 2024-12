2024年5月に公開された8年ぶりの「あぶ刑事」シリーズ新作「帰ってきた あぶない刑事」。「あぶ刑事ベイビー」待望のBlu-ray&DVDが本日12月18日に発売されました!(デジタルセル、レンタル配信も同日、一部限定盤を除きます)。

前作「さらば」の興行収入超え!あぶ刑事人気は令和でも不変!

1986年にドラマの放送がスタートした「あぶない刑事」。もはや説明不要ですが、舘ひろしさん演じるタカことダンディー鷹山(鷹山敏樹)、柴田恭兵さん演じるユージことセクシー大下(大下勇次)によるスマートな掛け合い、アクションなどが人気となり社会現象を巻き起こしました。

その後、あぶ刑事はテレビシリーズに留まることなく映画化として広がりをみせ、劇場1作目の映画「あぶない刑事」が大ヒットを記録しました。

以降も映画は「またまた」「もっとも」「リターンズ」「フォーエヴァーTHE MOVIE」「まだまだ」と続き、惜しまれつつも2016年の「さらば あぶない刑事」で、タカとユージの定年退職(ニュージーランドで探偵事務所を開業)という形でラストを締めくくりました。が、何と今年、8年ぶりに大復活。興行収入は16.27億円を記録し、前作「さらば」を超えを果たし、またも大ヒットとなりました。

タカ&ユージの他にも、おなじみのカオルこと真山薫役の浅野温子さん、トオルこと町田透役の仲村トオルさんとお馴染みのメンバーが顔を揃えます。ヒロインには、土屋太鳳さん。ほか、吉瀬美智子さん、岸谷五朗さん、西野七瀬さん、早乙女太一さん、杉本哲太さんが新しいゲストとして登場。

そして、38年という歴史を継承しながら、令和の「あぶ刑事」を映し出すのは、「BABEL LABEL」所属の原廣利監督(原監督の父である原隆仁さんも映画監督で、テレビシリーズの「あぶ刑事」の監督を務めました)。原監督率いる若いチームがレジェンドと共に新しい「あぶない刑事」に挑みました。

「帰ってきた」では舘さん作曲のおなじみのオープニングテーマなど、過去シリーズの名曲を採用!

あぶ刑事の劇中歌はとにかく名曲揃い!ドラマシリーズの時から、そこにいるだけでとにかくカッコいいタカ&ユージを、さらに魅力的にしてきました。「帰ってきた」でもドラマシリーズの名曲が多数、採用されています。

まずは舘ひろしさん作曲のおなじみのオープニングテーマで華やかに幕開け!この曲が流れるだけで「あぶ刑事が始まる!」という高揚感でいっぱいです(※エンディングテーマ「翼を拡げて〜OPEN YOUR HEART〜」も舘さんの楽曲です)。



そして長年、シリーズのアクションシーンを盛り上げてきた柴田恭兵さんの「RUNNING SHOT」がユージの走りや格闘を彩ります。

この他にも「Cops and Robbers」「Bacon,Ham and Scrambled Eggs」 、「またまたあぶない刑事」のここ一番で流れる名曲「On The Run」、「もっともあぶない刑事」の作品テーマ的な一曲「WHERE DO YOU GO FROM HERE?」も新しいアレンジで聴けて、あぶ刑事ファンの心をこれでもかと掴んできます。

特に以前からのファンの方ならば、懐かしい音楽と相まって、思わずグッとくるシーンも多いかと思います!

Blu-ray&DVDは3パターン!レパードが付属する限定盤は売り切れ必至

今回登場するのBlu-ray&DVDは3パターン!初回限定生産のアイテムもあるので東映ビデオの公式ページ(東映ビデオの特設ページ)https://www.toei-video.co.jp/special/abudeka_is_back/をぜひチェックしてみてください!

1.帰ってきた あぶない刑事 ABOOKLET (アブックレット)Ver.

300⽇以上に及ぶ映画のプロモーション記録をまとめたブックレット付きバージョン︕製作発表から映画公開後まで、グッズ紹介も含め⼤ヒットへと⾄った軌跡を順に追った、全60Pに及ぶメモリアル集を封⼊。あの数々の出来事が興奮と共に甦るブックレット付スタンダード版︕

2.帰ってきた あぶない刑事 ABUDISC(アブディスク) Ver.(初回限定生産)

本編ディスクに加え、70分以上のアクションやキャストのオフショットなどの舞台裏を収録したメイキングや、多数行われたイベントの他、ボーナスディスクだけでしか観られない初公開の貴重な映像も収録されて、あぶ刑事ファンにはたまならい⾒ごたえたっぷりの映像集ディスクを封入。

これは飾りたい!全8面特製ディスプレイケース

また、全8⾯特製ディスプレイケース仕様は、タカ&ユージならではのビジュアルや、2面をシーンで埋め尽くし、飾って眺めずにはいられないスペシャルな特製ケースです!

3.帰ってきた あぶない刑事 ABUDELUXE(アブデラックス) Ver.(初回限定生産)

※こちらは2025年3月26日発売の商品です。

また、今回も前作「さらば」に続いて劇中にレパードが登場します!

タカ&ユージ&トオルのアクリルスタンド+ここでしか⼿に⼊らないトミカに、本編を超える約3時間以上のボリュムのボーナスディスク付きの、デラックスバージョン︕

背景付きの3⼈のアクリルスタンドと、このバージョン限定⽣産となるレパードのトミカをセットで飾ると、映画のクライマックスの1シーンをイメージした、ジオラマ⾵の「あぶ刑事」インテリアが完成。特製三⽅背収納ケース付のまさに豪華な限定版︕注目したいのは、「ABUDELUXE Ver.」に付属するトミカリミテッドヴィンテージネオのレパード!

新作で登場した車両ではサンルーフが装着されている点が特徴で、その再現のため新規にボディを製作しました。

あわせてホイールサイズや形状も変更し、レパードのモデルとして見栄えを向上したとのこと。 単独発売はないためここでしか入手できない『帰ってきた あぶない刑事』に登場した仕様のレパードをぜひ手に入れたい所です!

タカ&ユージ&トオルのアクリルスタンド、クライマックスで登場するコンテナのジオラマスタンド、そして懐かしのレパード!

※2,3は初回生産限定のため、売り切れの場合があります。詳細は東映ビデオの公式サイトhttps://www.toei-video.co.jp/special/abudeka_is_back/でご確認下さい。