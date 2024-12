髪のタンパク質に着目したヘアケアブランド「+tmr(プラストゥモロー)」は、ガールズグループ「ME:I(ミーアイ)」とのスペシャルコラボレーションプロジェクト【+tmr with ME:I】の始動を記念して、「【+tmr with ME:I】コラボレーションプロジェクト発足記念 プレス発表会」を開催しました。【+tmr with ME:I】コラボレーションプロジェクト発足記念 プレス発表会

ゲストとして登壇したME:Iが、「+tmr」の魅力やヘアケアのこだわりを語っていたので、その内容をレポートします。○【+tmr with ME:I】の第2弾を始動「+tmr」はME:Iとのコラボを2024年11月に始動し、第1弾ではオリジナルコラボ楽曲「Tomorrow」のコンセプトムービーを公開。今回の第2弾では、コラボデザインのシャンプー・トリートメントのセットを数量限定で発売するほか、Rand表参道にて12月18日から22日の5日間限定ポップアップイベント「tmr playland(トゥモロープレイランド)」を開催します。後列:左からRINONさん、AYANEさん、MIUさん、RANさん、KOKONAさん前列:左からSUZUさん、KEIKOさん、MOMONAさん、SHIZUKUさん、COCOROさんリーダーのMOMONAさんは、司会者に今回のコラボレーションプロジェクトが決まったときの気持ちを聞かれると、「率直にとても嬉しいなという風に思いましたし、『+tmr』さんとME:Iが同じ年にデビューなので、運命というか、縁みたいなものをすごく感じまして……」と話し、「ME:Iの音楽と『+tmr』さんの素敵な香りに包まれて、明日が、未来がもっと楽しみになるっていうことをお届けしていきたいなという風に思っています」と意気込みを語りました。MOMONAさん○「+tmr」の魅力とヘアケアのこだわりは?「+tmr」は、髪の80パーセント以上がタンパク質で構成されているという事実に着目し、「タンパク質にはタンパク質を」というシンプルながらも本質を捉えた処方で、頬ずりをしたくなるようななめらかな髪に導く実力派ヘアケアブランドで、多数のビューティーアワードを受賞しています。SHIZUKUさんSHIZUKUさんは、「+tmr」の今回のコラボデザインについて「本当にかわいい」と大絶賛。そして普段から「+tmr」を愛用していて、もう3箱目に突入したのだとか。KEIKOさんKEIKOさんは「+tmr」を使った印象について、「パッケージもすごくかわいいんですけど、中身はもう本当に実力派で。髪はタンパク質が8割というのを教えていただいて、この『+tmr』はタンパク質の成分に着目して作られているということですごく理にかなっているなって思って、髪のケアの大切さを実感しています」と話し、「+tmr」の髪の本質に目を向けた処方を魅力に感じているようです。SUZUさんSUZUさんはヘアケアにこだわりがある模様。「トリートメントをしてすぐ流さずに、少し置いてから流すようにしているのと、タオルで髪を拭いたらすぐにドライヤーをするように意識しています」と、美しい髪の毛を保つために意識していることを披露しました。ME:Iも愛用している「+tmr」、今回のコラボを機に気になる方は試してみてくださいね。+tmr SMOOTH(プラストゥモロー スムース)シャンプー&トリートメントセット ME:I コラボデザイン(オープン価格)+tmr MOIST(プラストゥモロー モイスト)シャンプー&トリートメントセット ME:I コラボデザイン(オープン価格)tmr playland(トゥモロープレイランド)「tmr playland(トゥモロープレイランド)」詳細■開催期間:2024年12月18日(水)〜22日(日)■開催時間:10:00-19:00(最終受付は18:30)■会場:Rand表参道(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-24-3)■入場料:無料