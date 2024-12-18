¡Úº´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¡¦£Ç·¶å½½¶åÅç¾ÞÁèÃ¥Àï¡Û¾¾±ºÍª»Î¡Ö¤É¤ì¤À¤±¼«ÎÏ¤Ç¤¤¤¤Ãå¤ò¼è¤ì¤ë¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±µ÷Î¥¤òÆ§¤á¤ë¤«¡×
¡¡º´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Ç·¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µÇ°¡¡¶å½½¶åÅç¾ÞÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤Î£Ç·¤Ë¾¾±ºÍª»Î¡Ê£³£´¡á¹Åç¡Ë¡¢¿¼Ã«ÃÎ¹¡¢º´Æ£¿µÂÀÏº¤Î£ÓÈÉ£³Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤«¤éÌÃÊÁµé¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¶å½£Àª¤ÏÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¹Ó°æ¿òÇî¤Ë°æ¾å¾»¸Ê¡¢»³ºê¸¿Í¤ÎÃÏ¸µÀª¤ò¼´¤Ë²Å±ÊÂÙÅÍ¡¢°ËÆ£ñ¥ÇÏ¤é¥Õ¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç·Þ·âÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢´¨¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¥¢¥Ä¤¤¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÇÆ¼Ô¡¦¾¾±º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤À°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤·¤«¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ÇÄ©¤ó¤À£±£±·î¾®ÁÒ£Çµ¶¥ÎØº×¤Ï·è¾¡£³Ãå¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£µÇ¯´Ö¤½¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤¿£Óµé£ÓÈÉ¤«¤é´ÙÍî¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Þ¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë£±£²·î¤ÏÂç³À¡¢¹Åç¡Ê¶ÌÌîÂåÂØ¡Ë¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÁö¤ê¡¢ÄÉ²Ã»²Àï¤ÇÅöÃÏ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅª¤ËÂç³À¡¢¶ÌÌî¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤É¤ì¤À¤±¼«ÎÏ¤Ç¤¤¤¤Ãå¤ò¼è¤ì¤ë¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±µ÷Î¥¤òÆ§¤á¤ë¤«¡¢¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡Á´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿ÇÈÍð¤Î£±Ç¯¤¬¤è¤¦¤ä¤¯½ª¤ï¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¥é¥¹¥È¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¤·¡Êº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¡ËÀÖ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡£¡ÊÍèÇ¯£²·î¤Î¡ËÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤òÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢£±·î¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍèÇ¯£±·î¤Ï¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¤Ê¤¤½èÃÖ¤Î¤¿¤á¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢·þÅÚ½ÅÍè¤ò´ü¤¹¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê»þ´Ö¡£¤½¤³¤Ø¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£