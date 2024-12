”結婚”がテーマのドタバタラブコメ

2024年11月16日(土)より「U-NEXT」で独占配信中の韓国ドラマ『結婚してYOU』をご存じですか?結婚をしない"非婚主義"のヒロインと、結婚に純粋な憧れのある青年のおりなすドタバタラブコメディです。■注目のドラマ『結婚してYOU』はいつ、どこで見られる?『結婚してYOU』は2024年12月11日現在、全10話中、8話まで配信されています。見られるのは「U-NEXT」のみ。他のサブスクでは見ることはできません。

初回は31日間無料体験ができるので、今から入って無料体験中に一気に全話見るということも可能です! 期間内に解約すれば、もちろん費用はかかりません!■『結婚してYOU』配信スケジュールは?2024年11月16日に配信がスタート。毎週土・日曜に配信されます。第1話 2024年11月16日(土) 配信済み第2話 2024年11月17日(日) 配信済み第3話 2024年11月23日(土) 配信済み第4話 2024年11月24日(日) 配信済み第5話 2024年11月30日(土) 配信済み第6話 2024年12月1日(日) 配信済み第7話 2024年12月7日(土) 配信済み第8話 2024年12月8日(日) 配信済み第9話 2024年12月14日(土)第10話 2024年12月15日(日)【最終回】■『結婚してYOU』主要キャラクター■主人公:チョン・ハナ”非婚主義”を貫く市役所勤務の公務員。突然の異動で士気高揚チームに配属されるが、結婚には興味がなく、自分の人生を一人で切り開いていきたいと考えている。けれども、ポン・チョルヒと出会い、次第に揺らぎ始める。▶演じるのはチョ・スミン1999年3月5日生まれ。2006年、ドラマ『ソウル1945』で8歳の時に子役デビューし、大人顔負けの高い演技力で注目を浴びる。以降さまざまなドラマに出演し、『透明人間 チェ・ジャンス』では、子役とは思えないクオリティの英語力を披露し、再び注目を浴びる。学生時代は芸能界を離れていたが、2019年ドラマ『真心が届く 僕とスターのオフィス・ラブ!?』で約10年ぶりの復帰を果たす。2020年には、ドラマ『ペントハウス』への出演で話題に。『暗行御史<アメンオサ>〜朝鮮秘密捜査団〜』、『誕生日の手紙』などにも出演。■主人公:ポン・チョルヒ島の青年で、双子の甥姪を一人で育てる優しい性格結婚にあまり興味がなかったが、チョン・ハナと出会い、結婚という新たな人生目標を見つけます。島で育った心優しい青年。結婚促進プロジェクトの中心人物となるが、ハナとの出会いをきっかけに結婚観が揺れ動く。▶演じるのはイ・イギョン1989年1月8日生まれ。2012年、映画『白夜(原題)』で俳優デビューと同時に主演を務める。以降、ドラマ『ゆれながら咲く花(学校2013)』や『星から来たあなた』、『太陽の末裔 Love Under The Sun』など話題作に立て続けに出演。最近では、大ヒットドラマ『私の夫と結婚して』で、主人公の夫パク・ミンファンを演じて大きな話題に。■チェ・ギジュンハナの元婚約者。”結婚士気高揚チーム”のチーム長としてハナの前に突然現れ、波乱を巻き起こす。▶演じるのはク・ジュネ(iKON)1997年03月31日生まれ。2015年、7人組のヒップホップアイドルグループiKONのメンバーとしてデビュー。ドラマ『ボラ!デボラ〜恋にはいつでも本気〜』で俳優デビューもして、活動の幅を広げている。■オ・イナ偶然チョルヒと出会う謎めいた女性。チョルヒとの出会いが、物語をさらに複雑にする。▶演じるのはチ・イス1991年10月26日生まれ。2011年にモデルとしてデビューし、2015年 ドラマ『優しくない女たち』で女優デビュー。『ディア・マイ・フレンズ』や『椿の花咲く頃』にも出演。■話題のドラマ『結婚してYOU』あらすじ紹介された男性とカフェでお茶をするチョン・ハナ。出会って30分しか経っていないのに、経済力や将来的な出産計画について、唐突に聞き始める男性に対して「結婚にも資格が必要。まだ自分には結婚する資格がない」と、結婚相手を探しにきたわけではなく、恋人を探しにきたことを告げる。そう、ハナは敢えて結婚しないことを選択した”非婚主義”なのだ。願い事リストを叶えながら、のんびりシングルライフを楽しんでいた。ずっとそんなふうに暮らせるよう、安定した公務員になり、幸せな老後生活まで夢見ていたのだった。ところがある日、ハナが働く市役所の課に汚物を片手に持ったクレーマーが現れる。なだめようとするが、クレーマーの怒りを収めることができず頭から汚物を被ってしまう。着替えるために少し席を外していたハナに、チーム長が電話をかける。だが、机の上に置きっぱなしにしていたため、鳴り響く犬の鳴き声の着信音。そして、ディスプレイには「犬野郎なチーム長」の表示が。(犬野郎:韓国では、よく使われる悪口の表現)ちょうどそのタイミングで戻ってくるが、時すでに遅し。さらには「クレームのたびに席を離れて、面倒な仕事は部下におしつける」と、つい本音を全て言ってしまう。ちょうどその頃、市長の思いつきで、市民の結婚を奨励する「結婚士気高揚チーム」が発足し、メンバー募集が発表されたばかり。ハナは、チーム長による推薦で、すぐに異動させられてしまう。結婚士気高揚チームのメンバーは万年係長、産休直前の先輩、なんの知識もない1年目と、初日から先行き不安。しかも、ハナの前職が結婚相談所の婚活アドバイザーだということで、メンバーたちはハナに期待を寄せる。けれども、実は結婚相談所に勤めていたころ、上司からのプレッシャーに負け、問題のある利用者をそのままにしてとある事件が発生。責任を感じて辞めたうえ、なぐさめてもらおうと向かった当時の婚約者の家で、浮気が発覚したのだった。自分の結婚も白紙になっていたのだった…。結婚から逃げるために公務員になったのに、また他人の結婚を後押しするなんて…と、全く乗り気ではないハナ。そんな中、最初の対象者がまたもや市長の思いつきで、ポン・チョルヒという島に住む青年に決まる。テレビでドキュメンタリー番組を見ていた市長が、甥っ子と姪っ子の世話をしながら、島で漁業をしながら暮らす彼を結婚させられたら、話題になるのではないかと画策したのだ。そして、結婚相談所で働いていたハナがチョルヒの担当になることに。気は進まず、このまま辞めてしまうことも頭によぎる。けれど、市長の元を訪ね「成功したら部署異動させてもらうこと」を条件に、担当になることを決心したハナ。さっそくチョルヒに会うため、船に乗って島に向かう。チョルヒは、見た目には無頓着なものの純粋な心穏やかな青年で、島のおじいちゃん・おばあちゃんからは大人気。しかし、初対面でチョルヒが「腹を割るってことで」と言いながら斧を持って現れた姿に、ハナは彼を危険人物だと勘違いして逃げ出してしまう。その後、村長たちの協力を受け、ハナは説得の場を設けることには成功したものの、チョルヒは「結婚だのなんだの考えたこともない。帰ってくれ。忙しいんだ」と冷たくあしらうばかり。焦ったハナはチョルヒの腕をつかみ、「空いている部屋はありますか?」と尋ね、チョルヒの家に泊まることに。最初はただチョルヒを結婚させるという仕事を成功させることだけが目的だったハナだが、甥っ子と姪っ子に接する様子を見て、少しずつチョルヒの人の良さを感じ始める。そしてその晩、「私は結婚する資格がなかった。でもチョルヒさんは結婚に向いている」と本音を打ち明けつつ、もう一度説得を試みるが、結論をもらえないまま、市役所に戻ることに。きっとダメだったのだろうと諦めモードのハナ。ところがチョルヒが市役所を訪れ、「ハナさんは、望む非婚主義を続けてください。僕は結婚します。結婚にも資格が必要だと言いましたよね? それなら僕に結婚する資格があるのか、確かめてください」とハナに承諾書を渡す。その直後、ハナの元婚約者で、実は「結婚士気高揚チーム」のチーム長に就任したチェ・ギジュンがハナに近づいてくる。そんなことなど全く知らないハナは、自分を名前で呼ぶギジュンに対して、「もう名前で呼ばないで。この際、過去を清算しましょう」と言いながら、頬を平手打ちする。そしてチョルヒの腕をぐいっと引き寄せ、「紹介するわ。婚約者です」と宣言するのだった。■注目ポイント1▶︎笑いあり!涙あり!ポン・チョルヒとチョン・ハナや、二人を取り巻く周りのキャラクターとのテンポのよい掛け合いが、観る者を笑いの渦に引き込んでくれます。しかし、時にはシリアスなシーンや感動的なシーンもあり、笑いと涙のバランスが取れた作品です。また、キャラクターのとった行動の意味が最後まで分からずモヤモヤするときってありますよね? この作品では、例えばハナが”非婚主義”になった原因などが、冒頭に描かれています。そのため、リアルタイムでキャラクターの感情を知ることができ、感情移入しやすいところもおすすめポイントの一つです。さらに、クスッと笑えるようなオマージュも登場。回想シーンに登場した“赤いハイヒール”。元婚約者の浮気現場をハナが目撃したシーンに出てきましたが、なんとイ・イギョンが以前出演したドラマ『私の夫と結婚して』の小道具を再利用したもの…!もしかすると、他にも見ている人をより一層楽しませてくれる仕掛けがあるかも…とつい注目してしまいます!2▶︎イ・イギョンの新たな一面!個性派俳優として名高いイ・イギョンですが、ポン・チョルヒとして今作では新たな一面を見せてくれています。これまでのコメディアン的なイメージとも、大ヒットドラマ『私の夫と結婚して』で演じた「クズ夫」とも違う新しい一面…またイ・イギョンの演技に引き込まれること間違いなしです!3▶︎結婚って…?と考えさせてくれるテーマ結婚に憧れるポン・チョルヒや非婚主義のチョン・ハナ。二人を通じて、結婚とは何かを考える機会を与えてくれるような作品です。また、それ以外のキャラクターたちも多種多様な結婚観を持っています。考え方の近いキャラクターを見つけたり、今まで思ったことのなかった考え方を発見してみるのも面白いかもしれません…!あえて結婚をしない非婚主義者のヒロインと、結婚に憧れるピュアな青年が巻き起こす、笑いあり!涙あり!のラブコメディ『結婚してYOU』。ぜひU-NEXTにて今すぐチェックしてみてください!『結婚してYOU』(C) Channel A All Rights ReservedU-NEXTで独占配信中テキスト=田村真梨[/EXCLUDE]