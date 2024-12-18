【全順位一覧】2024年下半期「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW・NEXT・ADULT部門発表
【モデルプレス＝2024/12/18】12月23日発売の雑誌「ViVi」2⽉号（講談社）にて「ViVi国宝級イケメンランキング 2024年 下半期」を発表。18日、「NET ViVi」では全順位が公開された。
【写真】2024年上半期の「ViVi国宝級イケメンランキング」全順位
1位：佐藤勝利（timelesz）
2位：萩原利久
3位：高橋文哉
4位：道枝駿佑（なにわ男子）
5位：松田元太（Travis Japan）
6位：三山凌輝
7位：尾崎匠海（INI）
8位：高橋海人（King & Prince／※「高」は正式には「はしごだか」）
9位：宮世琉弥
10位：K（&TEAM）
11位：ラウール（Snow Man）
12位：山下幸輝（WILD BLUE）
13位：綱啓永
14位：樋口幸平
15位：増子敦貴（GENIC）
16位：川西拓実（JO1）
17位：山中柔太朗（M!LK）
18位：豊田裕大
19位：小島健（Aぇ! group）
20位：小波津志（PSYCHIC FEVER）
1位：豆原一成（JO1）
2位：佐野晶哉（Aぇ! group）
3位：松田迅（INI）
4位：柏木悠（超特急）
5位：杢代和人（原因は自分にある。）
6位：岩瀬洋志
7位：深田竜生（少年忍者）
8位：HARUA（&TEAM）
9位：RAN（MAZZEL）
10位：窪塚愛流
11位：森愁斗（BUDDiiS）
12位：野村康太
13位：YU（NEXZ）
14位：川口蒼真（KID PHENOMENON）
15位：伊藤圭吾（龍宮城）
1位：山田涼介（Hey! Sɑy! JUMP）
2位：綾野剛
3位：京本大我（SixTONES）
4位：中島健人
5位：坂口健太郎
6位：渡辺翔太（Snow Man）
7位：SKY-HI
8位：澤本夏輝（FANTASTICS）
9位：末澤誠也（Aぇ! group）
10位：草川拓弥（超特急）
（modelpress編集部）
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【写真】2024年上半期の「ViVi国宝級イケメンランキング」全順位
◆NOW部門
1位：佐藤勝利（timelesz）
2位：萩原利久
3位：高橋文哉
4位：道枝駿佑（なにわ男子）
5位：松田元太（Travis Japan）
6位：三山凌輝
7位：尾崎匠海（INI）
8位：高橋海人（King & Prince／※「高」は正式には「はしごだか」）
9位：宮世琉弥
10位：K（&TEAM）
11位：ラウール（Snow Man）
12位：山下幸輝（WILD BLUE）
13位：綱啓永
14位：樋口幸平
15位：増子敦貴（GENIC）
16位：川西拓実（JO1）
17位：山中柔太朗（M!LK）
18位：豊田裕大
19位：小島健（Aぇ! group）
20位：小波津志（PSYCHIC FEVER）
◆NEXT部門
1位：豆原一成（JO1）
2位：佐野晶哉（Aぇ! group）
3位：松田迅（INI）
4位：柏木悠（超特急）
5位：杢代和人（原因は自分にある。）
6位：岩瀬洋志
7位：深田竜生（少年忍者）
8位：HARUA（&TEAM）
9位：RAN（MAZZEL）
10位：窪塚愛流
11位：森愁斗（BUDDiiS）
12位：野村康太
13位：YU（NEXZ）
14位：川口蒼真（KID PHENOMENON）
15位：伊藤圭吾（龍宮城）
◆ADULT部門
1位：山田涼介（Hey! Sɑy! JUMP）
2位：綾野剛
3位：京本大我（SixTONES）
4位：中島健人
5位：坂口健太郎
6位：渡辺翔太（Snow Man）
7位：SKY-HI
8位：澤本夏輝（FANTASTICS）
9位：末澤誠也（Aぇ! group）
10位：草川拓弥（超特急）
（modelpress編集部）
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