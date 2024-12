動画生成AIの生成速度を高速化できるフレームワーク「FastVideo」が登場しました。この技術により、既存の動画生成モデルの生成速度を8倍に高速化できることが確認されています。GitHub - hao-ai-lab/FastVideo: FastVideo is an open-source framework for accelerating large video diffusion model.

https://github.com/hao-ai-lab/FastVideoFastVideoはカリフォルニア大学サンディエゴ校のAIラボ「Hao AI Lab」が開発したフレームワークで、FastVideoを用いて既存の動画生成モデルを蒸留することで、生成速度を高速化できます。オープンソースの動画生成モデル「HunyuanVideo」(左)とFastVideo適用版の「FastHunyuan」(右)の動画生成速度を比較した動画が以下。8台のH100を搭載したシステムの場合、FastHunyuanはHunyuanVideoの8倍の速度で動画を生成できます。動画生成AIを高速化できる「FastVideo」のデモ【FastHunyuan】 - YouTubeまた、動画生成モデル「Mochi」(左)とFastVideo適用版の「FastMochi」の生成速度比較動画が以下。FastMochiもMochiと比べて8倍高速な動画生成が可能です。動画生成AIを高速化できる「FastVideo」のデモ【FastMochi】 - YouTube「Sora」「HunyuanVideo」「FastHunyuan」で生成した動画の品質を比較した動画が以下。FastVideoは動画生成モデルの品質を下げずに高速化できることが分かります。高速動画生成AIモデル「HunyuanVideo」とOpenAI「Sora」の品質比較 - YouTubeFastVideoはオープンソースで公開されており、80GBのVRAMを搭載するGPUで動作させられます。また、FastHunyuanとFastMochiは以下のリンク先で公開されています。FastVideo/FastHunyuan · Hugging Facehttps://huggingface.co/FastVideo/FastHunyuanFastVideo/FastMochi-diffusers · Hugging Facehttps://huggingface.co/FastVideo/FastMochi-diffusers