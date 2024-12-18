TAIL、自身がキュレートするライブイベント＜FLEX VOL.2 CURATED BY TAIL＞開催決定
TAILが、自身がキュレートするライブイベント＜FLEX VOL.2 CURATED BY TAIL＞を2025年1月17日に開催することを発表した。合わせて、イベントのキービジュアル画像が公開された。
同イベントは、向井太一よりTAILへ改名後、自身がキュレートする2回目のイベントになる。今回、TAILがキュレートする注目のアーティストは、Sagiri Sól、Lumel with Woogie、DJにはお馴染みのDaBookだ。同時にチケットの発売もスタートしたので、ぜひ会場に足を運んで欲しい。
＜FLEX VOL.2 CURATED BY TAIL＞
場所：TimeOut Café & Diner（LIQUIDROOM 2F）
出演者：TAIL / Sagiri Sól / Lumel with Woogie / DaBook (DJ)
料金：一般チケット \5,500（税込）※別途2ドリンク代
券種：スタンディング
発券方法：電子チケットのみ
先行販売 / 先着順
受付期間：2024年12月18日（金）20:00〜2024年12月22日（月）23:59
チケット発売URL：https://w.pia.jp/t/flex-vol2-curated-by-tail/
一般販売
受付期間：2024年12月25日（金）10:00〜
チケット発売URL：https://w.pia.jp/t/flex-vol2-curated-by-tail/
主催：トイズファクトリー
企画・制作：トイズファクトリー
問い合わせ：TimeOut Café & Diner（https://www.timeoutcafe.jp/contact）
リリース情報
2024年12月11日（水）リリース
視聴・ダウンロード：https://TAIL.lnk.to/omoidenomamani
関連リンク
◆TAIL オフィシャルYouTubeチャンネル
◆TAIL オフィシャルInstagram
◆TAIL オフィシャルX