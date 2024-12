おめめがキラキラのかわいいアイテム！エスケイジャパン「パワーパフ ガールズ」

エスケイジャパンは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、Cartoon Network「パワーパフ ガールズ」(※)の商品を2024年12月から全国のファンシー雑貨店を中心に発売します。

エスケイジャパン「パワーパフ ガールズ」

仲良し3人組「ブロッサム」「バブルス」「バターカップ」のおめめがキラキラに!ガールズパワーが炸裂した可愛いアイテムとなっています。

ラインナップは、リールが伸びて便利な「ラバーリールキーホルダー」や鞄につけて持ち歩ける「ぬいぐるみキーリング」「インスタントフォトキーホルダー」。

ミニティッシュが別収納できる優れもので、内側の生地デザインにもこだわった「ミニティッシュポーチ」など、普段使いしやすいアイテムを揃えています。

■商品情報

商品名 :ラバーリールキーホルダー(全3種)

販売価格:1,078円(税込)

発売時期:発売中

ラバーリールキーホルダー(全3種)

商品名 :インスタントフォトキーホルダー(全3種)

販売価格:1,078円(税込)

発売時期:発売中

インスタントフォトキーホルダー(全3種)

商品名 :ミニティッシュポーチ(全3種)

販売価格:1,628円(税込)

発売時期:発売中

ミニティッシュポーチ(全3種)

商品名 :ぬいぐるみキーリング(全3種)

販売価格:1,738円(税込)

発売時期:発売中

ぬいぐるみキーリング(全3種)

商品名 :バスボール(マスコット全5種)

販売価格:605円(税込)

発売時期:2025年3月下旬

バスボール(マスコット全5種)

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (C) & (TM) Cartoon Network. (s24)

