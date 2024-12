CalvinKleinなど人気ブランドも！CRAZY FERRET「福袋」

「CRAZY FERRET(クレイジーフェレット)」より、CalvinKlein(カルバンクライン)、Polo Ralph Lauren(ポロラルフローレン)、DIESEL(ディーゼル)など人気のブランド下着が入った福袋の予約販売を開始しました。

CRAZY FERRET「福袋」

「CRAZY FERRET(クレイジーフェレット)」より、CalvinKlein(カルバンクライン)、Polo Ralph Lauren(ポロラルフローレン)、DIESEL(ディーゼル)など人気のブランド下着が入った福袋の予約販売を開始。

■福袋について

新年のスタートに新しい下着はいかがですか?新たな1年のスタートは新しいことや新しいものでスタートしたいもの。

クレイジーフェレットでは人気ブランド下着7枚入りと3枚入りの2種類の福袋を販売開始しました。

新年の運試しやプレゼントにもぴったりです。

7枚入りは10,000円(税込)でブランド下着が1枚あたり破格の1,428円、3枚入りは5,000円(税込)で1枚あたり破格の1,666円となっています。

もちろん送料無料でのお届けです。

サイズ展開は7枚入りはM〜XXLサイズ、3枚入りはS〜XXLサイズ。

完全数量限定です。

お届けは12月26日より順次発送となります。

■「CRAZY FERRET(クレイジーフェレット)」について

クレイジーフェレットでは国内外でバイヤー厳選のブランド下着が毎週登場!

下着なんてどれも一緒でしょ?と思っている方も多いと思いますが、素材の掛け合わせ、混率、丈の長さ、生地の薄さで大きく変わってきます。

コットンは伸縮性があまりしないイメージがありますが、コットン、コットンストレッチ、化学繊維系で実は伸縮性は大きくは変わらず、伸縮した後の戻りに違いがあったり、丈も短すぎると食い込んだり、長すぎると折れ曲がったり…実は下着のはき心地は奥が深いんです。

ブランドによってもシルエットやこだわりは異なり、老舗下着ブランドのCalvinKlein(カルバンクライン)をはじめ、Polo Ralph Lauren(ポロラルフローレン)、DIESEL(ディーゼル)、EMPORIO ARMANI(エンポリオアルマーニ)、Paul Smith(ポールスミス)などの人気海外ブランド。

木村拓哉さんや明石家さんまさんも愛用している国産ブランドのGravevault(グレイブボールト)やどこまでも伸びそうな抜群の伸縮性でフリーサイズ仕様とハイセンスデザインを併せ持つBETONES(ビトーンズ)、他にはない唯一無二のデザインで人気にFICUS(フィークス)などの国内ブランド、新たなブランドも続々登場しています!

■ギフトにおすすめ

生活必需品のボクサーパンツは実はプレゼントにも人気!

【ボクサーパンツをプレゼントするタイミング】

・クリスマス

・お正月などおめでたい時

・バレンタイン

・新生活

・父の日

・誕生日

お祝いやプチギフトとして年々人気の高まっているボクサーパンツ。

クリスマスやバレンタインは可愛いデザインや派手なものが人気で、お正月などは縁起物がデザインされたものが人気。

実は男性はブランドの下着がほしい!というのも下着は生活必需品が故にお金を使って買うことを躊躇しがちで買い時を見失う…そんな負の連鎖でなかなかブランド下着が手に入れずにいるんです。

そんなときにボクサーパンツをプレゼントされたら間違いなく嬉しいですよね!デザインも自分で買う時は無地などシンプルなものを選びがちですが、プレゼントされることで自分では選ばない新しいデザインに出会えることも嬉しいポイントの1つ。

CRAZY FERRET(クレイジーフェレット)ではいつでもラッピングサービスが無料です。

