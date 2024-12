こっちのけんとがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」(毎週金曜17:00〜17:25)。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間(THE MOMENT)」を探ります。12月13日(金)と12月20日(金)の放送では、シンガーソングライターの川崎鷹也さんがゲストに登場。この記事では、13日の放送の模様をお届けします。人前で初めて歌唱したエピソードなどについて語ってくれました。

1995年生まれ、栃木県出身の川崎鷹也さん。2018年にアルバム『I believe in you』でシンガーソングライターとして本格的に音楽活動開始。 一度聴いたら忘れられないハスキーな歌声と美しいビブラート、癖になるメロディーラインで人気を集めます。『I believe in you』収録曲「魔法の絨毯」が2020年8月頃よりTikTokやYouTubeで注目され、急上昇楽曲チャート「Heatseekers Songs」では通算15回の首位を獲得。ストリーミング累計は4億回再生を突破し、日本レコード協会のトリプル・プラチナ認定となっています。現在、全国15都市を巡るホールツアー「川崎鷹也 2024-2025 Hall Tour『愛心 -MANAGOKORO-』」を開催中です。こっちのけんと:川崎鷹也さんをお迎えしております。はじめまして!川崎:よろしくお願いします。会いたかったです! お会いしたときに絶対言おうと思っていたんですけど、うちの嫁と子どもが大好きなんです!こっちのけんと:マジっすか! いつでも呼んでくださいよ。川崎:家に(笑)!? ありがとうございます。こっちのけんと:TOKYO FMでパーソナリティを担当(「川崎鷹也 MAGIC NOTE」)していますよね。川崎さんのラジオを初めて聴いたときに「こんなに喋る人なんだ!」ってビックリしました(笑)。川崎:そうなのよ〜! 喋りすぎないように頑張りたいです。こっちのけんと:自由にしてください(笑)。今日はいっぱい話してもらおうと思いますので、よろしくお願いします!こっちのけんと:この番組ではゲストの方の人生が変わった瞬間、モーメントを伺っていきます。川崎鷹也さんの1つ目のモーメントは?川崎:「高校の文化祭で初めて人前で歌う」です。こっちのけんと:高校生で初めて人前で。それまでは音楽ってやっていたんですか?川崎:まったくやっていないです。地元は栃木の田舎で音楽をやる環境がなくて。(栃木県の中心部の)宇都宮に行けばライブハウスや音楽スタジオはありましたが。地元でカラオケにはよく行っていたので、友達同士で歌うことはよくありました。ただ、ステージの上で人前で歌うことはありませでした。こっちのけんと:文化祭には立候補したんですか?川崎:はい。高校3年生、しかも卒業後の進路に悩んでいたんです。進学は考えていなくて、就職先も限られている。どうしようか迷っていたのですが、「“何者”かになりたい」とは思っていました。こっちのけんと:いい志ですね!川崎:「俺は何でビッグになるんだ?」と考えたときに、歌うことが好きで、音楽でご飯が食べられて有名になれたら、「俺はすごい!」って思ったんです(笑)。こっちのけんと:ピュアだなあ(笑)!川崎:それで、東京に出て音楽をやるなら人前で歌っておかないといけないと。こっちのけんと:逆算だったんですね!? 当時は弾き語りを?川崎:いえ、当時ギターはまだ弾けませんでした。こっちのけんと:ではカラオケ音源を流して?川崎:あまり喋ったことのない女の子に「君、ピアノ弾けるよね。弾いてくれない?」と聞いて。こっちのけんと:ええ〜!川崎:人様の歌をカラオケ音源で歌うのは違うなって思ったんです。だったら生演奏だと!こっちのけんと:なんでもうすでにプロ意識みたいなのがあるんですか(笑)。その子のプレッシャー、すごかっただろうなあ。そもそも何を歌ったんですか?川崎:サザンオールスターズさんの「真夏の果実」です。スローバラードで生徒たち先生たちの心をギュッと掴むわけですよ。こっちのけんと:ちゃんと計算もしてるタイプだ(笑)!川崎:2曲目は、HYさんの「366日」です(笑)。こっちのけんと:狙いにいってるなあ〜(笑)。反響はどうでした?川崎:人前で歌ったのは初めてだったので、「あいつ、歌えたんだ!」みたいな反応でしたね。こっちのけんと:それはモテますね?川崎:正直、モテた(笑)。それが1つ目のモーメントです!





