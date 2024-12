現地時間12月20日にタイ・ルンピニースタジアムで行われる格闘技『ONE Friday Fights 92』に、日本人ファイターの野杁正明、KANA、吉成士門の3人が参戦する。ORICON NEWSはバンコクに飛び、今年を締めくくる日本人の熱き戦いを現地からレポートする(大会はU-NEXT会員は見放題生配信)。大会2日前のメディアデーには、3人の個別インタビューを実施。ラストの3番手は6月に続いて2度目の参戦で初勝利を目指す野杁正明。前回の敗戦を糧にさらなる強化に取り組み、「TEAM VASILEUS」の2024年最後の戦いに白星を添える。

――今回の試合に向けて、どんなスケジュールで動かれていますか?【野杁】昨日の火曜日にタイに入りました。昨日は1日ゆっくりして、今日はメディアの取材デー、明日の木曜日が計量、そして金曜日が試合。タイは日本に比べてけっこう暑いですけど、特に体調を崩すこともなく順調にいつも通りな感じです。――タイで試合を行うメリットやデメリットは感じますか?【野杁】特に感じていないし、どこで試合をしても変わらないと思っています。日本の大会で外国人選手が戦う時も大変だと思うので、その環境でベストを尽くすだけです。――ONEのハイドレーションテストは2回目ですが、体重を減らすだけの減量とは調整方法は変わりますか?【野杁】昔のように短期間で一気に体重を落としていましたが、ONEに来てからは時間をかけて少しずつ体重を落とすようにしていて、この方法が自分には合っていると感じています。体の仕上がりも良いですし、最後まで動ける体に仕上げられるので、難しさはありますが、良い形で挑めると思っています。――今回の対戦相手のリウ・メンヤン選手の印象は?【野杁】THE中国人ファイターという感じで、オールラウンドでバランスよくなんでもできるという印象です。特に突出した強みや危ない攻撃はないものの、全体的に堅実で頑丈な選手。そんな相手にはしっかりと自分の強みを生かして戦いたいと思います。――ONEで2戦目となりますが、以前のK-1時代と比べて新しい気持ちはありますか?【野杁】僕はK-1時代から「とにかく強い選手と戦いたい」と言っていても、なかなか満足のいく対戦相手に恵まれませんでした。ONEは本当の強豪がそろっていて、ここでフェザー級(70キロ)の新たな挑戦を求めて来ました。今回の対戦相手はONE初参戦の選手ですが、次にランキングに入っている選手と戦うためにも内容と結果でしっかり証明する必要があります。今はもうワクワクしかないですね。――前回の試合で敗れたシッティチャイ選手はフェザー級ランキング3位ですが、手応えは感じましたか?【野杁】非常にうまく戦われたなっていう印象ですが、次にやっても勝てないということはなくて、100%勝つ自信はあります。――今大会ではそのシッティチャイ選手、そしてランキング2位のマラット・グレゴリアン選手も出場するので、野杁選手にとっても見逃せないですね。【野杁】そうですね、グレゴリアンの試合は気になりますし、シッティチャイはムエタイルールなので前回と戦い方は変わってくると思いますけど、同じ階級として試合内容と結果で比べられるはずなので、その中でもずば抜けた印象を残したいです。「野杁は70キロだと世界では通用しない、結果は残せない」っていう声は多いですが、絶対に見返してやります。――9月の武尊選手の試合では野杁選手がセコンドにつきましたが、今回は逆に武尊選手がセコンドにつきます。なにかアドバイスはありましたか?【野杁】細かいものはないですが、僕は今チームとしての温かさをとても感じていて、武尊くんがそばにいてくれるだけで心強いですし、セコンドにいてくれると力をもらえるので、一緒にONE初勝利を味わいたいです。――「TEAM VASILEUS」は現在連勝中でいいムードですね。【野杁】みんな勝ち続けて、唯一僕だけがチームになってから勝てていなくて、自分のためだけじゃなくチームのために、しっかりいい勝ち方で今年を締めくくります。「VASILEUS」という名前の通り、王の強さを証明するには勝利は最低条件です。――目の前の試合に集中されていると思いますが、来年3月にはONE日本大会が開催され、武尊選手とロッタン選手の試合が発表されました。いい勝ち方をして日本大会も目指したいですか?【野杁】記者会見でチャトリさんが僕の名前を出してくれましたし、日本でONEが開催されるならで出場したいです。そのためには今回の試合に勝たないと、そんな話もないですし、しっかり目の前の試合に勝ちにいきます。――最後に応援してくれているファンの皆さんにメッセージをお願いします!【野杁】僕が最後に勝ったのは約1年半前なので、1年半ぶりにしてONEでの初めての勝利を必ず金曜日のリングで味わいたいと思うので、皆さんもU-NEXTで試合を見て応援していただけるとうれしいです。さらに進化して70キロでも通用する姿を楽しみにしていてください!●『ONE Friday Fights 92』主な対戦カード・第12試合 フェザー級ムエタイシッティチャイ・シッソンピーノン vs. シャドウ・シンハ・マウイン・第11試合 キャッチウェイト(72.1キロ)キックボクシングマラット・グレゴリアン vs. アブデラリ・ザヒディ・第4試合 フェザー級キックボクシングリウ・メンヤン vs. 野杁正明・第3試合 アトム級キックボクシングアニッサ・メクセン vs. KANA・第2試合 キャッチウェイト(60.9キロ)ムエタイリッティデット・ソー・ソンマイ vs. 吉成士門【U-NEXT独占見放題ライブ配信】