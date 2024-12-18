¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¦Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡Û²Ã²ìÃ«·úÌÀ¤ÏÄ·¤ÍÂÐºö¤ËÁ´ÎÏ¡Öº£¤Î¾õÂÖ¤ÇÃÏ¸µ¤Ë¤Ïµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡ÖÂè£´£¶²óÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤¬£±£¸Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£¼¡Àá¤ËÃÏ¸µ¤Ç¤ÎÂç°ìÈÖ¤ò¹µ¤¨¤ë²Ã²ìÃ«·úÌÀ¡Ê£´£¶¡áÀî¸ý¡Ë¤Î½éÆü¤Ï£²Ãå¥¹¥¿¡¼¥È¡£²ÝÂê¤ÎÄ·¤Í¤Ï¡Ä¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä·¤Í¤Î·Ú¸º¡£º£¤Î²Ã²ìÃ«¤Î·ü°Æ¤Ï¤³¤Î°ìÅÀ¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÄ·¤Í¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â»îÁö£³£¶¡Ê£³¡¦£³£¶ÉÃ¡Ë¤Ê¤ó¤ÆÃÙ¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡£¸åÈø¤«¤é²¿¤È¤«£²Ãå¤Þ¤Ç¤ÏÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à¤âÁöÏ©²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î£³¡¦£´£²£¹¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ë¡£
¡¡£²ÀáÁ°ÉÍ¾¾£Çµ¤ÎºÇ½ªÆü¤ËÍî¼Ö¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à°ì¼°¤Ê¤É¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þ¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä·¤Í¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿¡£Á°ÀáÅöÃÏ£Ç¶¤Ç¤ÏÏ¢Æü¤½¤ÎÂÐºö¤ËÄÉ¤ï¤ì¡Ö¥¿¥¤¥ä¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¼þ¤ê¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ä¡¢¤¹¤Ù¤Æ°·¤Ã¤¿¤±¤É¸ú²Ì¤Ê¤·¡×¤È¡¢¸÷¤ò¸«¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Àá¤ÏÄ¾Á°¤ÎÄÉ²Ã»²Àï¡£µÞî±¤ÎÍ×ÀÁ¤òÆó¤ÄÊÖ»ö¤Ç¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡Àá¤Ë£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë£Ó£Ó²¦ºÂ·èÄêÀï¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡ÊÀî¸ý¡¦£±£²·î£²£·Æü¡Á¡Ë¤¬¹µ¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Â¼þ¤ê¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¼þ¤ê¤Ï¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÁ°Àá¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º»×¤¤ÉÕ¤¯¤Î¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤È¥·¥ê¥ó¥À¡¼¼þ¤ê¡£¤¤¤í¤¤¤íµ¿¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¶È¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡ÊÀî¸ý¤Î¡Ë¾Ã²»¡Ê¥Þ¥Õ¥é¡¼¡Ë¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÄ·¤Í¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤ÇÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡£»Ä¤ê£²Æü¡¢·üÌ¿¤Ë¥Þ¥·¥ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£