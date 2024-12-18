¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛÍÇÏµÇ°2024¡¡¶¥ÇÏ¹¥¤µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÅ·µ¤²òÀâ¡õ¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¡ª
12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¶¥ÇÏ¤ÎGµ¥ì¡¼¥¹¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¥ÇÏ¹¥¤¤Î¹â¿¹µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ë¤è¤ëÅ·µ¤Í½Êó¤È¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤¢¤¨¤ÆËÜÌ¿¤«¤é³°¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©
¹â¿¹µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀÏ¤·¤¿¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Î12·î22Æü(Æü)15»þ¤´¤í¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ìÉÕ¶á¤ÏËÌÀ¾¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Å·µ¤¤ÏÀ²¤ì¤Æ¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢ÇÏ¾ì¾õÂÖ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢ÅßËÜÈÖ¤Î1Æü¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤ò¤¹¤ëÊý¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËÉ´¨¤ò¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â¿¹µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ
2024Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤¬°úÂà¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢Å·¹Ä¾Þ(½©)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÏ¢¾¡Ãæ¤Ç°µÅÝÅª¿Íµ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤òËÜÌ¿¤«¤é³°¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¿¹µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ý¡§¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯
¡û¡§¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥í¡¼¥º
¢¤¡§¥¹¥¿¡¼¥º¥ª¥ó¥¢¡¼¥¹
ËÜÌ¿¤Ï¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£Á°Áö¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°¡¹Áö¤Î¥»¥ó¥È¥é¥¤¥È¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤â1Ãå¤È¡¢¹¥Ä´¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¹³¤Ï¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥í¡¼¥º¤Ç¤¹¡£Á°Áö¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ï1Ãå¤Ç¤·¤¿¡£ÃæÈ×¤ËÎÉ¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÂÐ¹³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¹¥¿¡¼¥º¥ª¥ó¥¢¡¼¥¹¤Ï¡¢²áµî¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¡Íø¤ÏÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÎÉ¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â3ÃåÆâ¤Ë¤ÏÆþ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³§¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅöÆü¤ÏÀ²¤ì¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬´¨¶õ¤Î²¼¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´ÑÀï¤Ë¹Ô¤¯Êý¤Ï¸ü¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Æ°²è²òÀâ¡§¹â¿¹ÂÙ¿Í