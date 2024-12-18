G¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë»°ÅÄÍªµ®¤µ¤ó¡¡¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼±£¤·¤äÆ©¤±¥ì¡¼¥¹¡¡¥Ó¥¥Ë¤Î³µÇ°Ä¶¤¨¤¿¥»¥¯¥·¡¼°áÁõ¤ÇÇº»¦¡¡¼Ì¿¿½¸¡Ö¤ß¡¦¤¿¡¦¤¤¡©¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°ÅÄÍªµ®¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ö¤ß¡¦¤¿¡¦¤¤¡©¡×¡Ê»£±Æ¡§¾®ÄÍµ£Ç·¡¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§Àß³ÚÏÂÂå¡¿¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§Ó¦³¨Èþ»Ò¡¢ÀÇ¹þ¤ß3960±ß¡Ë¤¬19Æü¡¢¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¡£»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µæ¶Ë¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ò¸Ø¤ëG¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤ÇÃíÌÜ¤Î»°ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼±£¤·¤äÆ©¤±¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢²á·ã¤¹¤®¤ë¥»¥¯¥·¡¼°áÁõ¤Ç¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤·¤¿¾×·â¤Î°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤ï¤é¤«G¥«¥Ã¥×¤¬Éð´ï¤Î»°ÅÄÍªµ®¤µ¤ó
¼Ì¿¿½¸¤Î¥«¥Ð¡¼²èÁü¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¤³¤Ü¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎG¥«¥Ã¥×¤Î²£Æý¤òÂçÃÀÏª½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡£¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£°µ´¬¤Î¥Ð¥¹¥È¤òºÇÂç¸Â¤ËÏª½Ð¤¹¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤äÊÑ·Á¿åÃå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¥¥Ë¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤ÇÄ©È¯Åª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÏ¢Â³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¤ß¡¦¤¿¡¦¤¤¡©¡×¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Î»°ÅÄ¤È¥¿¥¤¤Ç¤Î»£±ÆÃÏ¤Î°ÕÌ£¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê½ñ¤É÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Ãæ¹õ¤Ë¤â¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤ë»°ÅÄ¤µ¤ó¡£¡Ö²¦Æ»¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤â¡¢¥Ó¥¥Ë¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÌµ¼Ùµ¤¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç»Ë¾åºÇ¹â¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬12·î21Æü¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¡Ö½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¡×¤Ç³«ºÅ¡£¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¼Ì¿¿½¸¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¸¼Ì¿¿¡¢»°ÅÄ¤¬¥¿¥¤¤ÇÁª¤ó¤À¤ªÅÚ»º¤âÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÓÃæ¤Ë¤Ï»°ÅÄ¤µ¤ó¤¬¿åÃå»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢»ý»²¥«¥á¥é¤Ç¤Î»£±Æ¤ä2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»°ÅÄÍªµ®¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤ß¤¿¡¦¤æ¤¦¤¡¡1998Ç¯5·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹156cmB96(G-cup)W59H88¡¡·ì±Õ·¿A·¿¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¡£2023Ç¯3·î½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢³¦¥¤¥Á¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÆðÆý¡É¤ÇÏÃÂê¡£18ºÐ¤ÇÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÁÄÉã¤Î¤ª²¼¤¬¤ê¤Î·Ú¥È¥é¤Ë¾è¤ê¡¢¼ñÌ£¤â·ó¤Í¤¿¡È·Ú¥È¥é½÷»Ò¡É¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£CBC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡×¤Ç¡Ö·Ú¥È¥é½÷»Ò°¦ÃÎ°ì¼þ²¼Æ»Î¹¡×¡Ö·Ú¥È¥é½÷»Ò»°½Å½ÄÃÇ²¼Æ»Î¹¡×¤òÃ´Åö¡£¡Î¸ø¼°X¡Ïhttps://x.com/mitachan_y¡Î¸ø¼°Instagram¡Ï¡¡https://www.instagram.com/mitachan_y/