ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターアートがかわいく毎晩寝るのが楽しみになる、ディズニーデザイン「マイクロファイバーの布団カバーセット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーの布団カバーセット」

© Disney / Pixar

タイプと価格:【洋式シングル】8,990円(税込)、【洋式ダブル】11,490円(税込)、【和式シングル】8,990円(税込)

品質:ポリエステル100%

枕カバーは合わせ式、敷布団カバーは全周ゴム入り仕様

ずれ防止ひも付き(シングル:6箇所、シングル以外:8箇所)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

寝るのが楽しみになるディズニーデザインの布団カバーセット。

掛け布団カバー、無地のボア素材シーツ、両面マイクロファイバープリントの枕カバーの3点がセットになっています。

3つのカバーが一度に揃い、デザインに統一感もあるのでとってもオシャレ!

マイクロファイバー素材でぬくぬくと気持ちよく、お布団に入るとポカポカ☆

全部で5種類のデザインがラインナップ。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインの布団カバーセット。

赤や青、白のチェック柄がインパクトたっぷり◎

チェック柄の上には様々な大きさのミッキーモチーフが散りばめられています。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインの布団カバーセット。

一面には雪遊びをしている「チップ」と「デール」の元気いっぱいな姿が☆

まわりには雪の結晶もあしらわれ、季節感も楽しめます。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」の布団カバーセット。

あたたかみのあるナチュラルなカラーで、どのようなインテリアの雰囲気にもマッチしそう◎

「くまのプーさん」とお友達の「ピグレット」、木やお花の総柄デザインになっています。

アナと雪の女王

© Disney

『アナと雪の女王』デザインの布団カバーセット。

くすみがかったブルーが上品な雰囲気☆

デフォルメタッチの「エルサ」と「オラフ」の姿が描かれています。

トイ・ストーリー

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザインの布団カバー。

『トイ・ストーリー』シリーズではお馴染みの雲柄に、「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」、「ジェシー」、「エイリアン」、「ハム」、人気キャラクターたちが豪華に勢揃いしています!

© Disney

<素材アップ>

掛け布団カバーの表面、枕カバーはマイクロファイバー素材を使用。

掛け布団カバーの裏面とシーツは無地のボア素材を使用しています。

マイクロファイバーは、まるで毛足の長い毛布のようで、ふんわりとやわらかな肌触りと、あたたかさが特徴です。

洗濯しても乾きやすいのも魅力のひとつ◎

ネットに入れればご自宅の洗濯機で洗うこともできます。

シーツは全周ゴムタイプなので、カバーの取り替えがスムーズにできます。

敷布団の上からもさっとかぶせるだけなので、ぴったりフィットします。

掛け布団カバーには、布団がずれるのを防ぐひも付き。

ひもは、シングルには6箇所、セミダブルには8箇所付いています。

デザインはもちろん、素材や機能も優秀!

毎晩寝るのが楽しみになる、ディズニーデザイン「マイクロファイバーの布団カバーセット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

