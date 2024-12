ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、あたたかみのある色柄にもほっこりとする、ディズニーデザイン「マイクロファイバーの掛け布団カバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーの掛け布団カバー」

© Disney

タイプと価格:【シングル】5,490円(税込)、【セミダブル】6,490円(税込)、【ダブル】7,590円(税込)

品質:ポリエステル100%

ずれ防止ひも付き(シングル:6箇所、シングル以外:8箇所)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ポカポカのマイクロファイバー素材を使用した掛け布団カバー。

表面と裏面で異なるあたたかい生地が使用され、寒くなる季節に大活躍します!

デザインは全部で5種類がラインナップし、どれも秋冬らしい色柄に。

「シングル」、「セミダブル」、「ダブル」の3タイプから選ぶことができます。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインの掛け布団カバー。

赤や青、白のキュートなチェック柄の上には、様々な大きさのミッキーモチーフが散りばめられています。

落ち着いた色合いなのでどのようなインテリアにも馴染みそう☆

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインの掛け布団カバー。

一面には木やお花がたくさん!

その間には「くまのプーさん」とお友達「ピグレット」が仲良くちょこんと座っています。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」の掛け布団カバー。

シックなブラウンが基調で、お揃いの帽子とマフラーを身につけて雪遊びを楽しむ「チップ」と「デール」の姿がデザインされています。

まわりの雪の結晶も季節感があって素敵!

アナと雪の女王

© Disney

『アナと雪の女王』デザインの掛け布団カバー。

「エルサ」と雪だるま「オラフ」のアートが可愛らしく、全体的にくすみがかった色合いなのもポイント◎

控えめなアートで上品な雰囲気です。

トイ・ストーリー

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザインの掛け布団カバー。

アイボリーが基調のカバーには、「ウッディ」、「バズ・ライトイヤー」、「ジェシー」、「エイリアン」、「ハム」、人気キャラクターのアートがずらり!

劇中に登場する壁紙にも使われている雲柄も施されています。

© Disney

<素材アップ>

表面はしなやかなマイクロファイバー素材に。

肌側はもこもこのシープ調ボアであたたかさ抜群です。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で洗うことも◎

もぐりこんだら夢ごこち!

あたたかみのある色柄にもほっこりとする、ディズニーデザイン「マイクロファイバーの掛け布団カバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

