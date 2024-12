今季よりイタリア・セリエAに昇格してきたFCコモは、16日に行われたセリエA第16節でローマに2-0で勝利。実に9試合ぶりとなる3勝目を手にした。



そしてこの一戦で1ゴール1アシストの働きを見せたのが、30歳のイタリア人FWアレッサンドロ・ガブリエッローニだ。



このゴールはガブリエッローニにとって特別な意味を持つ。30歳にしてセリエA初ゴールで、これでガブリエッローニはセリエD、セリエC、セリエB、セリエAの全てでゴールを決めたことになる。





An explosion of joy at the Stadio Giuseppe Sinigaglia following Alessandro Gabrielloni's stoppage-time opener #ComoRoma pic.twitter.com/hCDTdiHtrK