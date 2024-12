東京ドームシティジャック企画「【推しの子】THE LAST STAGE in TOKYO DOME CITY」

大人気漫画【推しの子】(赤坂アカ×横槍メンゴ)の最終16巻が2024年12月18日に発売された。これを記念して、2024年12月18日から2025年1月13日(祝)までの期間、東京ドームシティジャック企画「【推しの子】THE LAST STAGE in TOKYO DOME CITY」が開催されている。

後楽園ホールビル壁面にはスペシャルビジュアルが登場

クリスタルアベニュー芝生広場のデジタルサイネージでは、 B小町「サインはB」ライブ風特別映像を上映

クリスタルアベニュー芝生広場のキャララッピング

作中で描かれたドラマ、番組、ライブ、舞台などのコンテンツの宣伝ポスター(全8種)

東京ドームシティ全域のデジタルサイネージにはスペシャルムービーを展開

東京ドームシティ内には、キャラクター同士の掛け合いが楽しめる館内放送が流れる

各キャラクターに食べてほしい楽屋メシ

【推しの子】THE LAST STAGE コラボグッズ1

【推しの子】THE LAST STAGE コラボグッズ2

「推してくれたから、たどり着けた。」というキーメッセージのもと、後楽園ホールビル、クリスタルアベニュー芝生広場、東京ドームシティ アトラクションズ、そして東京ドームシティ全域が【推しの子】の世界観で彩られる。■目を奪われる!圧巻のビジュアル演出まず目に飛び込んでくるのは、後楽園ホールビルの壁面に登場する巨大なスペシャルビジュアル。東京ドームのすぐ横という絶好のロケーションで、【推しの子】のストーリーとアイドルの聖地にふさわしいメッセージビジュアルが展開される。これは写真撮影の絶好のスポットになりそう!さらに、クリスタルアベニュー芝生広場のデジタルサイネージでは、毎晩19時から5分間限定で、B小町の楽曲「サインはB」を使用したライブ風の特別映像が上演される。広場に設置されたツリーのイルミネーションも楽曲と連動して光り輝くので、まるで本当のライブ会場にいるような臨場感が楽しめる。東京ドームへ向かう道中では、アイ、ルビー、アクア、有馬かな、黒川あかね、MEMちょといった人気キャラクターたちが柱巻きとして登場。さまざまな表情のキャラクターたちとの“お散歩”を楽しもう。また、作品に登場したドラマやライブなどの宣伝ポスターが、東京ドームシティ内の8カ所に特別に掲出される。宝探し気分で8種類のポスターを見つけてみて。東京ドーム周辺に点在するデジタルサイネージには、キャラクターたちのビジュアルや名台詞のスペシャルムービーが流れる。サイネージの形に合わせた演出も見どころだ。さらに、東京ドームシティの館内放送ではキャラクター同士の掛け合いが週替わりで流れる。お買い物や食事中にお気に入りのキャラクターの声が聞こえてくるかも。■ファン必見!特別コラボチケットでさらなる体験を東京ドームシティ アトラクションズでは、「【推しの子】THE LAST STAGE特典付きアトラクション3回券&スタンプラリーセット」(3500円)を販売。このチケットには、イベント限定のサイリウムが付いてくる。さらに、「【推しの子】劇中ポスター」を巡るスタンプラリーも実施予定。観覧車「ビッグ・オー」では、一部のゴンドラが【推しの子】仕様に。窓面の内側にオリジナルラッピングが施され、「【推しの子】キャラパネル」が設置されたゴンドラに乗れるチャンス!ただし、これは「【推しの子】THE LAST STAGE 特典付きアトラクション3回券&スタンプラリーセット」の購入者限定特典なので、お見逃しなく。■推しキャラの“楽屋メシ"を味わおう!イベントの目玉のひとつが「【推しの子】THE LAST STAGE 楽屋メシFES」。“作中のタレントたちを喜ばせよう”というコンセプトのもと、東京ドームシティが本気で開発したケータリングメニューが大集合!アイの「一番星サラダ」(1480円)やルビーの「超新星のドーナッツセット」(900円)など、13店舗で20種類ものコラボメニュー(テイクアウト)が用意されている。さらにうれしいことに、対象メニュー1品注文するごとに、そのメニューとコラボしたキャラクターのクリアカード(全6種)が1枚もらえる。■ここでしか手に入らないグッズをゲット!東京ドームシティ アトラクションズ バイキングゾーン芝生エリアでは、本コラボ企画限定のグッズが販売される。たとえば、「缶バッジ」(650円)や「アクリルスタンド」(1700円)といった小物から、「フェイスタオル」(2800円)、「パーカー」(8000円)まで、ここでしか手に入らないグッズがずらり。販売場所には巨大キャラパネルやコミックスの表紙がデザインされたのぼりも登場するので、そちらも要チェック!【推しの子】完結を記念して開設された特設サイト「FAN ARENA」では、本企画の最新情報が紹介されている。さらに、推しのキャラクターや作品に対するメッセージを投稿したり、他のファンのメッセージを閲覧したりすることができる。なんと、投稿されたファンのメッセージの一部は、クリスタルアベニュー芝生広場で上映されるライブ風特別映像にも登場するそう。アニメ第3期の放送や映画の公開、2.5次元舞台の上演など、【推しの子】の盛り上がりはまだまだ続く。この東京ドームシティジャック企画は、そんな熱気あふれる【推しの子】ワールドを、現実世界で体感できる貴重な機会となるはず。冬休みのおでかけ先として、ぜひ東京ドームシティに足を運んでみてはいかが。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社