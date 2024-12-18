àµæ¶Ë¤Î2ÂòáÆâÅÄÍý±û¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¹¥¤¡©¡×Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ÆÁª¤Ù¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¿·Á¯♡¡×¡ÖÆ±¤¸¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
µæ¶Ë¤Î2Âò¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¡©
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Ê¼Ì¿¿¤ò2¼ïÎà¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¡©´¬¤È±¤ª¤í¤·¡©¤É¤Ã¤Á¤¬¹¥¤¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ËÈ±¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤ÈÈ±¤ò´¬¤¤ª¤í¤·¤¿Âç¿Í¤Ê°õ¾Ý¤Î¤æ¤ë¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÆâÅÄ¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤ÆÁª¤Ù¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤ÆÁª¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¡×¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È´¬È±¤ª¤í¤·Î¾Êý¤È¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÆ±¤¸¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¤Û¤É²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âºÇ¶¯¡×¡Ö¿·Á¯♡¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£