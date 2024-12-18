ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Î¡È»Ò¤É¤â¤ÎÊÐ¿©ÂÐºö¡É¡ªÆ£ËÜÈþµ®¤Î¡È¥ß¥¥Æ¥£Î®¡¦ÊÐ¿©ÂÐºö¡É¤Ë¡Ö¤½¤Ã¤«¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×
Æ£ËÜÈþµ®¡õ²£ß·²Æ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥ÞÆÃ²½·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¡£
12·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë1»ù¤ÎÊì¡¦´Ý»³·ËÎ¤Æà¤ò·Þ¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÊÐ¿©¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Î¡È¥ß¥¥Æ¥£Î®¡¦ÊÐ¿©ÂÐºö¡É¡ª
¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÊÐ¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«¸ÊÎ®ÂÐºö¤òÈäÏª¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÏÊÐ¿©¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡È¥ß¥¥Æ¥£Î®¡¦ÊÐ¿©ÂÐºö¡É¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÄ´ÍýË¡¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤ÐßÖ¤á¤¿¤é¿©¤Ù¤Ê¤¤¤±¤É¼Ñ¤¿¤é¿©¤Ù¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¾Æ¤¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ê¤é¤³¤ì¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£Ëè²ó¤½¤ÎÎÁÍý¤òÉ¬¤º¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
²£ß·¤¬¡Ö¿©ºàÅª¤Ë¤Ï±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æºî¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢º£Æü¤ÏÊÌ¤Ë¤½¤Î±ÉÍÜ¤¬ÀÝ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ã¤¦Æü¤ÇÀÝ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¢¥Ê¥¹¤Ê¤ó¤ÆÊÌ¤ËËèÆüÀÝ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£ÀÝ¤ì¤ëÆü¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È²óÅú¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²£ß·¤¬¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡È1¿©¤Ç´°À®¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢1Æü·×»»¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö1Æü·×»»¡£¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é1Æü¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢2¡Á3Æü·×»»¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
2¡Á3ÆüÃ±°Ì¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡È¥ß¥¥Æ¥£Î®¡¦ÊÐ¿©ÂÐºö¡É¤Ë¡¢°ìÆ±¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤«¡ª¡×¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡ª¡×¤ÈÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£