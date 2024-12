緑黄色社会が、「THE FIRST TAKE」に再登場し、「僕らはいきものだから」を披露することを発表した。「僕らはいきものだから」は、『第91回(2024年度) NHK全国学校音楽コンクール』中学校の部 課題曲として注目を集めた楽曲だ。今回はギター・ベース・キーボードによるシンプルな編成に、コーラスを加えたゴスペル風アレンジにすることよって、一音一音が研ぎ澄まされ際立った本楽曲を一発撮りでパフォーマンスしたという。「僕らはいきものだから / THE FIRST TAKE」は、12月18日22時にYouTubeプレミア公開される。

◆ ◆ ◆◾️緑黄色社会 コメント人間って生きている限り感情とか、顔とか、思考とか、いろんなものが常々変わっていくものだと思うんですけど、それが時に煩わしく思えてしまうような瞬間もあって。でも、変わっていくのって、私たちがいきものだからだよね、変わっていくのって美しいよね、変わっていくから尊いよねっていう、いろんなものを前向きに捉えてもらえたらいいな、なんてそんな思いを込めて作った曲になります。今回はコーラス隊を加えて披露させていただいたんですけど、人間、いきものの声、生の声が増えたことによってこの曲の生々しさというか、魅力みたいなものをより引き出してもらったなと、そのように思いました。◆ ◆ ◆

リリース情報

◆「僕らはいきものだから」配信中

ダウンロード・ストリーミング ▶ https://erj.lnk.to/oTPyVb



「THE FIRST TAKE」

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

Playlist:https://lnk.to/sfhklx



◆アルバム『Channel U』

2025年2月19日(水)発売

※収録内容・価格等の詳細は後日発表





ライブ情報

◆<Channel U tour 2025>

日程/会場

2025年

・3月8日(土)千葉・市原市市民会館

・3月14日(金)栃木・宇都宮市民文化会館 大ホール

・3月22日(土)・23日(日)愛知県芸術劇場 大ホール

・3月28日(金)広島文化学園HBGホール

・3月30日(日)熊本城ホール メインホール

・4月6日(日)新潟県民会館

・4月11日(金)ロームシアター京都 メインホール

・4月12日(土)和歌山県民文化会館 大ホール

・4月18日(金)三重県文化会館 大ホール

・4月20日(日)宮 城・仙台サンプラザホール

・4月27日(日)北海道・函館市民会館 大ホール

・4月28日(月)北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)

・5月2日(金) 茨城・水戸市民会館 大ホール

・5月5日(月・祝)群馬・高崎芸術劇場 大劇場

・5月8日(木)大阪・フェスティバルホール

・5月10日(土)兵庫・アクリエひめじ 大ホール

・5月14日(水)静岡・アクトシティ浜松

・5月21日(水)東京・J:COMホール八王子

・5月24日(土)高知県立県民文化ホール 大ホール

・5月25日(日)香川・レクザムホール・大ホール

・5月30日(金)岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場

・6月1日(日)島根県民会館 大ホール

・6月7日(土)長野・ホクト文化ホール

・6月8日(日)石川・本多の森 北電ホール

・6月13日(金)福岡サンパレス

・6月14日(土)鹿児島・川商ホール第1ホール

・6月20日(金)福島・けんしん郡山文化センター 大ホール

・6月22日(日)秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール



チケット:全席指定 ¥7,400 (税込)

https://www.ryokushaka.com/live/



◆緑黄色社会 Fan Club Live<livestone vol.2>

日程/会場

2024年12月4日(水)埼玉・HEAVEN'S ROCKさいたま新都心VJ-3

2025年1月15日(水)茨城・水戸LIGHT HOUSE

2025年1月19日(日)愛媛・松山WstudioRED

チケット:オールスタンディング ¥6,600 (税込/ドリンク代別途)※FC会員限定

https://ryokushaka-fc.com

