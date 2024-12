VANSとELLEGARDENとのコラボレートコレクション“VANS × ELLEGARDEN”が2024年12⽉25⽇より販売されることが発表となった。同コレクションは、ABC-MART GRAND STAGE⼀部店舗、ABC-MART公式オンラインストアなどで展開される。今回のコレクションではSK8-HI、OLD SKOOL、SLIP-ONをベースにした3つのフットウェアとアパレルがラインアップされた。

■VANS × ELLEGARDEN コラボレートコレクション

2024年12⽉25⽇(⽔)より販売開始

▼取扱店舗

・ABC-MART GRAND STAGE ⼀部店舗

・ABC-MART 新宿本店・渋⾕神南店

・ABC-MART SPORTS イオンモール橿原・イオンモール名取店

・ABC-MART公式オンラインストア

※展開店舗詳細はABC-MART GRAND STAGEの特設ページにて

https://gs.abc-mart.net/feature/26478/







●SK8-HI(BLK/WHT/RD)

品番:V38CF ELLE

販売価格:\12,100 (税込)

●OLD SKOOL(BLACK/FLAME)

品番:V36CF ELLE

販売価格:\11,000(税込)

●SLIP-ON(BLACK/RED)

品番:V98CF ELLE

販売価格:\9,900(税込)

●PIRATES OTW TEE(BLACK)

品番:124C1010959

販売価格:\4,950 (税込)

●PIRATES OTW TEE(WHITE)

品番:124C1010959

販売価格:\4,950 (税込)

関連サイト

◆VANS × ELLEGARDEN 特設サイト

◆ELLEGARDEN オフィシャルサイト

◆ELLEGARDEN オフィシャルTwitter

◆ELLEGARDEN オフィシャルInstagram

◆ELLEGARDEN オフィシャルYouTubeチャンネル

SK8-HIは定番カラーをベースに、ELLEGARDENをイメージしたブラックとレッドのカラーでカスタマイズ。OLD SKOOLはサイドパネルにVANS伝統のフレイムパターンとELLEGARDENロゴを掛け合わせ、ヒールカウンターにもバンドロゴがあしらわれた。SLIP-ONは2022年にリリースされた6thアルバム『The End of Yesterday』のジャケットデザインを左右のアッパーで1枚絵となるように⼤胆にプリントされた。また、全モデル共通として、レッド&ブラックのヒールパッチでバンドのイメージカラーを表現している。アパレルでは、ELLEGARDENが2023年に開催した<Get it Get it Go! SUMMER PARTY 2023>のバンドTシャツのデザインを踏襲。海賊船の帆にVANSのロゴを、海賊のバンダナにはVANSのアイコンパターンであるチェッカーボードが落とし込まれた。なお、ABC-MART GRANDSTAGEの特設ページでは、細美武⼠(Vo, G)のインタビューも掲載予定とのことだ。