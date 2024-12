ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、まるで毛布を着ているみたいにポカポカとする、ディズニーデザイン「ふわふわあったかボアパジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ふわふわあったかボアパジャマ」

価格:5,390円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

生地:ポリエステル100%(フリース)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

まるで毛布のような両面ボアフリースのパジャマ。

ふんわりとした毛足が空気の層をつくって保温力アップ!

トップスは中央ボタン開きに左胸ポケット、そして襟付きなので首元がスースーしません。

トップスは前を開けてガウンのように羽織ってもOK◎

デザインは全部で4種類がラインナップします。

くまのプーさん

「くまのプーさん」デザインのパジャマ。

くすみがかった色合いが可愛らしく、様々なかたちの木のアートがあしらわれています。

「くまのプーさん」はハニーポットを抱えて舌をぺろり☆

お友達の「ピグレット」の姿もデザインされています。

とんすけ

『バンビ』に登場する「とんすけ」デザインのパジャマ。

淡いタッチのアートがキュートで、「とんすけ」とニンジンの総柄になっています!

「とんすけ」のチャーミングが笑顔に癒されること間違いなし◎

アートが大きめに描かれているのもポイントです。

アナと雪の女王

『アナと雪の女王』のパジャマ。

「エルサ」や雪だるまの「オラフ」、お城や雪の結晶がシルエットで表現され一面にデザインされています☆

シルエットデザインなので大人っぽく、上品に着ることができます。

ダンボ

「ダンボ」デザインのパジャマ。

パステル調のピンクがフェミニンな雰囲気!

一面には耳をパタパタとさせて飛んでいる「ダンボ」や羽根、星などが散りばめられています。

<素材アップ>

トップスにボトム、それぞれ両面ボアフリースであったか。

ふんわりとしていて着心地も抜群です!

ウエストは総ゴム仕様でリラックスして履くことができます。

キャラクターのデザインにほっこりとし、心まであったまりそう。

まるで毛布を着ているみたいにポカポカとする、ディズニーデザイン「ふわふわあったかボアパジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

