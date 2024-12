ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、2枚合わせの生地でふわふわ&ぬくぬくと気持ち良い、ディズニーデザイン「マイクロファイバーのブランケット 」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーのブランケット」

© Disney

価格:1,890円(税込)

サイズ:約70×100cm(付属部分除く)

品質:ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

やわらかなマイクロファイバー生地とボア生地を2枚合わせにした、やさしい温もりのブランケット。

キャラクターのデザインはもちろん、両サイドのぽんぽんが可愛いアクセントに!

約70×100cmの使いやすいサイズ感も魅力的です。

さらにネットに入れればご自宅の洗濯機で洗うこともできるので、いつでも清潔な状態で使えます。

全部で3種類のデザインがラインナップ。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのブランケット。

ナチュラルなカラーがインテリアに馴染みやすく、とってもオシャレ☆

一面には、ハニーポットを抱えた「くまのプーさん」やお友達「ピグレット」、そして木やお花が総柄であしらわれています。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのブランケット。

お揃いの帽子をかぶった「チップ」と「デール」が雪遊びをしているアートが愛らしさ満点◎

まわりには雪や雪の結晶も描かれ、季節感も楽しめます。

バンビ

© Disney

「バンビ」デザインのブランケット。

パステル調の淡い色味に、「バンビ」やお友達の「とんすけ」、「フラワー」のキュートな姿にほっこり☆

それぞれの表情にも注目です。

© Disney

<素材アップ>

表面はやわらかくなめらかなマイクロファイバー生地、それから裏面は肌ざわりふわふわのボア生地を使用しています。

© Disney

そして、両サイドに施されたぽんぽんが可愛い!

「くまのプーさん」はブラウン、「チップ&デール」は白、「バンビ」はピンクのぽんぽんが付いています。

ひざ掛けや、パソコン作業中の肩掛けなどにもぴったり。

2枚合わせの生地でふわふわ&ぬくぬくと気持ち良い、ディズニーデザイン「マイクロファイバーのブランケット 」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post プーさん・チップ&デール・バンビの3柄展開!ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーのブランケット」 appeared first on Dtimes.