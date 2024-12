ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ブラウン系のあたたかみのあるカラーがオシャレな、ディズニーデザイン「敷きパッド」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「敷きパッド」チップ&デール

© Disney

タイプと価格:【シングル】3,990円(税込)、【セミダブル】4,990円(税込)、【ダブル】5,990円(税込)

品質:【表地】ポリエステル100%、【詰めもの】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル80%、綿20%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」デザインの敷きパッド。

ベッドや敷き布団にプラスするだけで、ふわふわの寝心地に!

寒い夜もあたたかくぐっすり眠れます。

© Disney

「チップ」と「デール」のシルエットや木の実がパッチワーク風に描かれた総柄デザインがかわいく、ブラウン系のあたたかみのあるカラーを使用しているのもポイントです☆

© Disney

<素材アップ>

表面はなめらかなマイクロファイバー素材で中わた入り。

とろけるような肌ざわりで、ぬくぬく快適な寝心地です◎

寒がりさんもうれしい、あたたか敷きパッド。

ブラウン系のあたたかみのあるカラーがオシャレな、ディズニーデザイン「敷きパッド」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

