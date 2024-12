ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、パーク開業以来、これまで150名以上の難病と闘う子どもたちをパークへ招待するなど、子どもたちの笑顔につながる活動を推進してきました。

2024年12月18日(水)、コーポレート・マーケティング・パートナーのローソンと協同で、東京大学医学部附属病院小児医療センターへ訪問し、入院中の子どもたちへひと足早く、クリスマス・プレゼントが届けられました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン & ローソン クリスマス病院訪問 @東大病院小児医療センター

会場:東京大学医学部附属病院小児医療センター

2024年度もクルーが一丸となってサポートし、28名の子どもたちに笑顔でパークを楽しみました。

その活動に加え、今回、コーポレート・マーケティング・パートナーのローソンと協同で、東京大学医学部附属病院小児医療センターへ訪問し、入院中の子どもたちへひと足早く、クリスマス・プレゼントが届けられました。

クリスマス病院訪問は、長い入院生活の中で少しでも子どもたちに笑顔になっていただきたいという、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとローソンの共通の想いから、2021年より毎年実施されている活動です。

今回は、次代を担う子どもたちを育くんでいくため子どもの体と心の病気の治療を総合的に行う、東大病院小児医療センターの協力を得て、本イベントが実施されました。

プログラム:入院中の子どもたちへのグリーティング、クリスマス・プレゼント贈呈

訪問当日、何も知らされていない子どもたちを前に、

セサミストリートのエルモと

クッキーモンスターがサプライズ登場!

子どもたちにエルモとクッキー・モンスターのぬいぐるみがクリスマス・プレゼントとして手渡されると、

子どもたちからはとびきりの笑顔があふれました☆

東大病院・水野先生による“ジャグリング”パフォーマンス

東大病院で小児医療に携わる水野雄太先生も、この日のために練習を積んだ“ジャグリングを披露!

数多くのジャグリングを披露してくださった水野先生。

普段とは違う水野先生の姿に、集まった子どもたちから歓声があがりました。

東京大学医学部附属病院小児医療センター 水野雄太先生 コメント

小児病棟では、季節ごとに子どもたちのためのイベントを企画していますが、イベントが近づくにつれてみんなワクワクと心待ちにしてくれますし、入院生活における日々の活力にもなります。

これまで、私自身もお子さん向けにパフォーマンスを行ってきましたが、今回もエンターテイメントの力で子どもたちが笑顔になれる素敵な企画だと思い、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、そしてローソンとご一緒できる日を楽しみにしてきました。

普段は明るい笑顔を見せてくれる子どもたちですが、一方で治療の兼ね合いで我慢をお願いする場面も多いのが現状です。

だからこそ、心一杯にみんなで楽しんでもらえる機会を作り、このようなイベントを通じて「入院していても自分らしく、楽しい時間を送ることができる」という気持ちを、子どもたちやご家族の皆さまに抱いてほしいと思います。

つらい治療や検査があったり、薬の服用やリハビリに取り組んだりと、日々頑張っている子どもたちですが、エンターテイメントの活用で、さらに笑顔に、毎日を前向きに過ごしてもらえると言じています。

子どもたちの前向きな姿をご家族の皆さまがご覧になることで周囲もハッピーになり、それを見た子どもたちもよりハッピーになるという、ポジティブな循環を生まれると思っています。

特別設置“クレーンゲーム”のレクリエーション

またローソンからもクリスマス・プレゼントとして、一部の店舗で導入している“クレーンゲーム”機をこの日限定で会場へ特別設置!

この日初めて“クレーンゲーム”にチャレンジする子どもたちが多く、ドキドキワクワクしながら、ご家族とともに大いに楽しみました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、新CSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」を制定。

子どもたちの笑顔があふれる未来をつくる新プロジェクトを実施中。

今回のユニバーサル・スタジオ・ジャパン & ローソン クリスマス病院訪問も2024年12月の開催で4回目。

地域の子どもたちを笑顔にする活動となりました。

